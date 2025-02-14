إعدادات يجب تغييرها فورا بعد تثبيت iOS 18.3 على آيفون

نيوز – منوعات

يقدم نظام التشغيل iOS 18.3 طرقًا جديدة لتخصيص تجربة آيفون بشكل أكبر، حيث قامت أبل بتوسيع سيطرة المستخدم على هاتفه من خلال السماح له بالقيام ببعض التعديلات التي لم تكن متاحة في السابق.

لذلك، بعد تثبيت iOS 18.3، هنالك إعدادات يجب تغييرها فورا لتستفيد بشكل أكبر من ميزات نظام التشغيل الجديد. وهذه قائمة بأبرز هذه الإعدادادت.

تغيير أزرار شاشة القفل

قبل iOS 18، كانت أزرار شاشة القفل مثبتة ولا يمكن تغييرها، وهي عبارة عن مصباح يدوي وأزرار الكاميرا.

في iOS 18، يمكنك أخيرًا استبدالها بأزرار أخرى أو إزالتها تمامًا. وهذا مفيد للأشخاص الذين يقومون بتنشيط مصباح يدوي دون علمهم.

كما يمكنك إضافة أزرار للتعرف على الموسيقى عبر Shazam، وتمكين الوضع الداكن وتعيين منبه وتمكين وضع الطيران، وإرسال الأموال عبر Tap to Cash والمزيد.

استبدل 15 Pro وiPhone 16 وiPhone 16 Pro زر كتم الصوت الموجود في كل طراز آيفون سابق بعنصر تحكم جديد قابل للتكوين، بشكل افتراضي، يخدم نفس الغرض.

إذا ضغطت عليه يمكنك تشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله. ولكن يمكنك تكوينه لإجراءات أخرى مثل فتح تطبيق الكاميرا أو تنفيذ إجراءات متعددة في وقت واحد أو استخدام Shazam لتحديد أغنية.

ترتيب الشاشة

إن وضع الرموز حيث تريد على الشاشة هو ميزة جديدة جذرية، لأن نظام التشغيل iOS كان لديه دائمًا ترتيب مقفل.

والآن يمكنك تحديد مكان كل أيقونة على الشاشة بحسب رغبتك، أو نقلها إلى شاشات أخرى.

كذلك، أصبح الوضع الداكن أخيرًا ينطبق على شاشة آيفون الرئيسية بالكامل، مع خيارات لتلوين الأيقونات والتأثير على سطوع صورة الخلفية.

تغيير مظهر مركز التحكم

كان مركز التحكم في السابق مكانًا مناسبًا للوصول السريع إلى عناصر التحكم التي تتضمن ميزات مثل مستوى تشغيل الصوت ووضع .

في نظام التشغيل iOS 18، ساحة لعب قابلة للتكوين، حيث يمكنك وضع عناصر التحكم أينما تريد وتغيير حجم العديد منها للكشف عن مزيد من المعلومات وإضافة عناصر تحكم جديدة على شاشات متعددة.

قفل تطبيقاتك الحساسة

تحمل هواتفنا بعضًا من أكثر بياناتنا حساسية، وليس من غير المألوف تسليم الهاتف إلى صديق لعرض الصور أو البحث عن شيء عبر الإنترنت.

بالنسبة للبيانات التي تريد التأكد من بقائها خارج نطاق الأنظار أو لإضافة طبقة من الحماية أمام المعلومات الحساسة، يضيف iOS 18 القدرة على قفل التطبيقات وإخفائها.

ولا يوجد ما يشير ظاهريًا إلى أن التطبيق مقفل، لكنك ستكتشف ذلك عندما تحاول فتحه.

وهناك مستوى آخر متاح من أمان التطبيق، وهو إخفاء التطبيقات في مجلد مقفل خاص. للوصول إلى التطبيقات هناك، انقر فوق المجلد المخفي وقم بالمصادقة باستخدام معرف الوجه.



