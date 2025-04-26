صانعو المحتوى بخطر.. ميزة جديدة في يوتيوب مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتعتمد الميزة الجديدة، التي تُختبر حاليًا لدى عدد محدود من مشتركي " بريميوم" في ، على روبوت "Gemini" من غوغل؛ لتقديم أجزاء مختارة من مقاطع الفيديو تتناسب مع استفسارات البحث، خاصةً عند البحث عن مراجعات المنتجات أو الأنشطة والأماكن السياحية.وأوضحت الشركة في منشور عبر مجتمع يوتيوب أن الميزة الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر الأجزاء فائدة في مقاطع الفيديو التي ترتبط بنتائج البحث، مثل البحث عن أفضل سماعات عزل ضوضاء، أو أبرز المتاحف في مدينة .وذكرت غوغل في منشور لها: "ستستخدم هذه الميزة الجديدة الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على مقاطع الفيديو الأكثر فائدة لطلب بحثك، مما يوفر طريقة أخرى لاكتشاف المحتوى عند البحث على يوتيوب، بالإضافة إلى اكتشاف المواضيع والمعلومات المتعلقة بطلب بحثك".وأضافت الشركة أن نتائج بحث الذكاء الاصطناعي على يوتيوب ستركز على عمليات البحث عن التسوق والسفر.وستعمل هذه الميزة تمامًا مثل ميزة "AI Overviews" من غوغل للبحث، وهي أداة واجهت الكثير من الصعوبات خلال عامها الأول. وأطلقت غوغل هذه الميزة لمستخدمي الولايات المتحدة في مايو/ أيار 2024، ثم عالميًا في أكتوبر/ تشرين الأول، لتواجه نتائج مشكوكًا فيها، وهلوسات، وأخطاء، وميمات، وإجابات مُضللة.ولم تكشف غوغل حتى الآن عن المدة الزمنية لهذا الاختبار التجريبي أو عن نواياها بشأن تعميم الميزة للمستخدمين مستقبلًا.وتثير الميزة الجديدة بعض التساؤلات حول نموذج إيرادات منشئي المحتوى على يوتيوب، وكيف تؤثر مقاطع الفيديو المُولّدة بالذكاء الاصطناعي على دخلهم.ومن أبرز المخاوف المتعلقة باستعراضات الذكاء الاصطناعي في البحث هو أن ملخص غوغل نفسه يجذب الزيارات التي كانت ستذهب إلى المنشورات المعروضة في نتائج البحث.وستجمع غوغل تعليقات الأعضاء المميزين على هذه الاستعراضات، والذين يمكنهم التصويت بـ"موافق" أو "رفض" على مقاطع الفيديو المُولّدة بالذكاء الاصطناعي.