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تصميم جديد وذكاء اصطناعي.. ماذا تتوقعون من مؤتمر أبل 2025؟

تكنولوجيا

2025-05-24 | 06:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تصميم جديد وذكاء اصطناعي.. ماذا تتوقعون من مؤتمر أبل 2025؟
191 شوهد

السومرية نيوز – تكنولوجيا
اقترب موعد الكشف الكبير عن برامج "أبل" لعام 2025.

ففي 9 حزيران، سيُسلط المؤتمر العالمي للمطورين WWDC الضوء على التغييرات القادمة في برامجها لعام 2025.
وهذا يشمل "iOS 19"، و"iPadOS 19"، و"macOS 16"، و"watchOS 12"، و"tvOS 19"، و"visionOS 3"، وتشير التسريبات إلى أن هذا العام سيكون حافلًا بالأحداث وبميزات ذكاء أبل الجديدة.
وتشير التقارير إلى أن الشركة ستكشف النقاب عن تحديث بصري شامل للمنصة.
وهذا التحديث يُعد تغييرًا جذريًا، مستوحى من سماعة الواقع المختلط من "أبل فيجن برو".
وقد يتضمن ذلك أيقونات شبه دائرية على الشاشة الرئيسية وفي مركز التحكم، وتغييرات أكثر دقة مثل إعادة تصميم عرض علامات التبويب داخل التطبيقات، ونقل مربع البحث في تطبيق الرسائل إلى أسفل الشاشة.
وأحد الأهداف الأساسية لشركة "أبل" من التصميم الجديد هو توحيد لغة تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها. والفكرة هي جعل التنقل بين الأجهزة أقل إزعاجًا بصريًا.
ويمكن أن يكون عام 2025 هو العام الذي سيشعر فيه "iPad Pro" بأنه جهاز ماك.
فلطالما كانت الإصدارات المتطورة من جهاز "أبل" اللوحي قادرة على مجاراة أداء أجهزة الكمبيوتر على مدى أجيال، خاصةً عندما تحوّلت إلى شرائح سلسلة M.
وبينما لن يتحوّل "iPadPro" إلى ماك حقيقي، قد يصبح نظام "iPadOS" أشبه بنظام ماك، حيث يُقال إن تحديث هذا العام سيركز على الإنتاجية، مع تحسين تعدد المهام وإدارة نوافذ التطبيقات.
وأفادت التقارير بأن الشركة ستفصل بين قسمي ذكاء "أبل" وتسويق "سيري". والسبب وراء ذلك هو أن المستخدمين سئموا من "سيري" لدرجة أن ذلك أصبح يُعيق جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتشير معلومة جديدة في "iOS 19" إلى أن ميزة وضع إدارة البطارية الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيحلل كيفية استخدامك لهاتفك.
ويمكنه بعد ذلك استخدام هذا التحليل لإجراء تعديلات سريعة لتوفير الطاقة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة عنصرًا أساسيًا في جهاز "آيفون AIR" فائق النحافة، الذي يُشاع أنه سيدخل إلى تشكيلة هواتف "أبل" هذا العام.
ودون هذه الميزة، قد تواجه بطارية الهاتف الصغيرة صعوبة في العمل ليوم عادي.
ولكن مع تفعيل ميزة بطارية الذكاء الاصطناعي، قد يصبح هاتف "آيفون" النحيف أكثر موثوقية.
وتعمل "أبل"، بحسب التقارير، على تطوير ميزة "مدرب صحة افتراضي".
وستُمكّن هذه الميزة الذكاء الاصطناعي من تقديم نصائح كنت تطلبها عادةً من طبيبك.
وسيجمع المدرب الافتراضي البيانات من أجهزة "أبل" الخاصة بك ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح صحية مُخصصة، بأسلوب روبوتات الدردشة.
وتُشير التقارير إلى أن "أبل" تُدرّب وكيل الذكاء الاصطناعي ببيانات من أطباء الشركة.
وفي الوقت نفسه، سيُصوّر خبراء خارجيون مقاطع فيديو تعليمية.
ةوفقًا لجدول "أبل" المعتاد، يمكن توقع وصول أولى النسخ التجريبية للمطورين بعد انتهاء المؤتمر، ستتبعها النسخ التجريبية العامة في أوائل هذا الصيف.
ويمكنك أن تتوقع وصول الإصدارات النهائية من "iOS 19" و"iPadOS 19"و"macOS 16"، إلى جانب أجهزة "آيفون" الجديدة في الخريف القادم.
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