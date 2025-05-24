بعد توقف مفاجئ في مختلف دول العالم.. عودة منصة X إلى العمل

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب عطل منصة التواصل الاجتماعي "إكس - X" لآلاف المستخدمين في وبلدان أخرى.وتصدرت شكاوى المستخدمين مواقع التتبع التقنية، حيث أشار الآلاف إلى مواجهتهم مشكلات في تصفح المنشورات أو تحميل المحتوى، فيما لم تُصدر الشركة المالكة، التابعة لإيلون ماسك، أي بيان رسمي حتى الآن لتوضيح أسباب هذا الانقطاع أو مدته المتوقعة.ويأتي هذا العطل ضمن سلسلة اضطرابات تقنية شهدتها المنصة مؤخرًا، منذ انتقال ملكيتها وتغيير سياسات التشغيل والبنية التقنية.