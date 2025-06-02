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هكذا يمكن جعل هاتف أندرويد شبيها بآيفون
تكنولوجيا
2025-06-02 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
141 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تعمل غوغل على تضييق فجوة الأمان والخصوصية بين أندرويد وآيفون، حيث قدمت وضع الحماية المتقدمة المُغيّر لقواعد اللعبة في أندرويد 16.
ويُغلق وضع الحماية المتقدمة أندرويد بطريقة تُشبه آيفون، ويمنع تثبيت أي تطبيقات من خارج متجر غوغل بلاي، وهو لا يزال يُمثل أكبر ثغرة أمنية وخصوصية في أندرويد.
دفاعات جديدة
يمنع الوضع الجديد أيضًا اتصال المستخدمين بالشبكات الخطرة، ويعزز التصفح الآمن، ويُفعّل دفاعات غوغل الجديدة ضد الاحتيال.
وتقول غوغل إن هذا الوضع يوفر أقوى حماية ضد الهجمات المُستهدفة، مُشيرةً إلى أنه مُخصص للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حماية مُعززة.
ولكن بالطبع، هو أكثر قابلية للتطبيق على نطاق أوسع، ويُضيف احتياطات معقولة للمستخدمين العاديين، خاصةً أولئك الأقل خبرة، الذين سيُرحبون بهذه الميزة.
وباختصار، يُحوّل هذا الوضع هاتف أندرويد في نهاية المطاف إلى شيء أشبه بهاتف آيفون.
كشف التسلل
بالإضافة إلى ذلك، يتقدم أندرويد أيضًا على آيفون بميزة كشف التسلل الجديدة، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وتقول غوغل، إن هذه الميزة تنسخ سجلات الجهاز احتياطيًا بشكل آمن، وبطريقة تحافظ على الخصوصية ومقاومة للعبث، ولا يمكن الوصول إليها إلا من قِبل المستخدم.
وتُتيح هذه السجلات إجراء تحليل مفصل في حالة الاشتباه بتعرض الجهاز للخطر.
يذكر أنه لا يمكنك تعديل وضع الأمان الجديد من غوغل، فهو إما مفعل أو معطل، لكنه افتراضيًا يكون غير مفعل، وينصح بتفعيله عند توفره، سواء في الإصدار التجريبي الآن، أو في إصدار أندرويد 16 الثابت، والمتوقع صدوره الشهر المقبل، لأنه بمثابة غطاء أمان لجهازك من التهديدات المعروفة، مثل منع التحميل الجانبي، والوصول إلى بيانات USB، وغيرها.
كما تؤكد غوغل على وجود المزيد في المستقبل، وأنها ملتزمة بتوسيع إمكانيات الأمان والخصوصية باستمرار ضمن الحماية المتقدمة، حتى يتمكن المستخدمون من الاستفادة من أفضل ميزات الأمان القوية في أندرويد.
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