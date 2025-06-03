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بينها الدفن بالرز.. 5 خرافات عن التعامل مع الأجهزة المبللة
تكنولوجيا
2025-06-03 | 10:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
396 شوهد
السومرية نيوز
- تكنولوجيا
يعمد الملايين حول العالم إلى وضع هواتفهم في الرز حال تبلله بالماء، لكن مختصون يؤكدون أن هذه خرافة.
وتنتشر على الإنترنت نصائح كثيرة لتجفيف الأجهزة المبللة، لكن الخرافات المتداولة حول حماية هذه الأجهزة من السوائل وإصلاحها تثير الحيرة وتجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال.
وفي كتابها الجديد "رخصة الانسكاب: حيث تلتقي الأجهزة الجافة بالحياة السائلة"، تستعرض الباحثة راشيل بلوتنيك، الأستاذة المشاركة في دراسات السينما والإعلام في جامعة
إنديانا
، كيف تتعامل الناس مع الأجهزة الإلكترونية عند تعرضها للماء، وتكشف 5 خرافات شائعة حول هذه الظاهرة.
- الخرافة الأولى: الاعتقاد بأن تشغيل الجهاز فور جفافه يعني أنه لا ضرر قد وقع، مع
تجاهل
الأضرار الداخلية الدقيقة التي قد تتطور ببطء
مع مرور الوقت
، مثل التآكل الناتج عن الرطوبة.
- الخرافة الثانية: تتعلق بالثقة المفرطة في وصف الأجهزة بأنها "مقاومة للماء"، وهو مصطلح قد يكون مضللا، إذ تختلف معايير مقاومة الماء بين الأجهزة، ويجب الاطلاع على التصنيفات الفنية الخاصة بكل جهاز لمعرفة مدى الحماية الحقيقية.
- الخرافة الثالثة: الافتراض بأن تصنيف مقاومة الماء (IP) يعني أن الجهاز قد تم اختباره في جميع ظروف الاستخدام الواقعية، بينما في الواقع، تكون الاختبارات غالبا على الماء النقي فقط، دون احتساب مواقف أخرى مثل تعرض الجهاز لمشروبات غازية أو سوائل لزجة.
- الخرافة الرابعة: تنطوي على استخدام الأرز لتجفيف الجهاز، وهو حل شائع لكنه قد يزيد الضرر بسبب دخول حبيبات الأرز إلى داخل الجهاز. الأفضل هو إيقاف الجهاز فورا، إزالة البطارية إذا أمكن، وتركه يجف لفترة قبل محاولة تشغيله أو إصلاحه.
- الخرافة الخامسة: الاعتماد على الضمان لتغطية أضرار السوائل، إلا أن معظم الضمانات التقليدية لا تغطي هذا النوع من الأضرار، ويحتاج المستهلك غالبا لشراء ضمان إضافي خاص بالتلف العرضي.
وعلى الرغم من تحسن مقاومة الماء في الأجهزة الحديثة، يظل المستهلكون يواجهون صعوبة في فهم الإعلانات المعقدة والتصنيفات المختلفة، ما يستدعي من المصنعين تقديم منتجات واضحة الصلاحية وصادقة في تسويقها، مع ضمان سياسات إصلاح عادلة تحمي حقوق المستخدمين.
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