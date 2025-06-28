دون إنفاق المال.. خطوات بسيطة لتسريع أداء الأجهزة التقنية

لكن بدلا من مباشرة إلى شراء جهاز جديد أو ترقية باهظة الثمن، يمكنك اتباع خطوات عملية وسريعة تعيد لأجهزتك كفاءتها - دون أن تنفق شيئا.فبحسب خبراء التقنية في مؤسسة Which؟ البريطانية، فإن أجهزة الكمبيوتر والهواتف والطابعات، وحتى شبكات " "، يمكن تسريعها بشكل ملحوظ عبر مجموعة من التعديلات البسيطة.وتوضح باربر، محررة في Which؟: "يميل كثيرون إلى استبدال أجهزتهم عند أول علامات البطء، لكننا وجدنا أن هناك حيلا سهلة وفعالة يمكنها استعادة الأداء الطبيعي دون أي تكلفة. ننصح بتجربة هذه الحلول أولا قبل التفكير في شراء أجهزة جديدة ومكلفة".- أجهزة الكمبيوتر (ماك وويندوز)1- ابدأ بإعادة التشغيل: على الرغم من أنها خطوة تقليدية، فإن إعادة تشغيل الجهاز تزيل البيانات المؤقتة من الذاكرة (RAM)، وتُعيد تشغيل العمليات الخلفية وتطبق التحديثات المعلقة.2- عطّل تطبيقات بدء التشغيل التلقائي: افتح "إدارة المهام" في "ويندوز" أو إعدادات "عناصر تسجيل الدخول" في "ماك"، وأوقف أي تطبيقات غير ضرورية تعمل عند بدء تشغيل النظام.3- احذف البرامج والملفات غير الضرورية: البرامج القديمة أو غير المستخدمة تثقل كاهل المعالج وتستهلك مساحة التخزين.4- نظّف الجهاز دوريا: قم بمسح الملفات المؤقتة وتفريغ سلة المحذوفات لتحرير المساحة وتحسين الأداء.5- حدّث نظام التشغيل والبرامج: التحديثات تعالج الثغرات وتحسّن الأداء العام، لذا تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار متوفر.- الهواتف والأجهزة اللوحية1- أعد تشغيل الجهاز: هذه الخطوة تساعد في مسح الذاكرة وإغلاق التطبيقات العالقة في الخلفية.2- احذف التطبيقات غير المستخدمة: التطبيقات غير الضرورية تستهلك موارد الجهاز وتبطئ الأداء.3- عطّل التحديث التلقائي للتطبيقات في الخلفية: في iOS، انتقل إلى "الإعدادات" > "عام" > "تحديث التطبيقات في الخلفية". في :أندرويد"، "الإعدادات" > "التطبيقات"، اختر كل تطبيق ثم عطّل "بيانات الخلفية".4- احرص على تحديث النظام والتطبيقات بانتظام: التحديثات توفر تحسينات في الأداء وتزيد من استقرار النظام.- شبكة "واي فاي"1- أعد تشغيل جهاز التوجيه (الراوتر): افصله عن الكهرباء لمدة دقيقة، ثم أعد توصيله. وهذه الخطوة تزيل تعارضات الشبكة وتعيد الاتصال بمزود الإنترنت.2- حدّث البرنامج الثابت (firmware): راجع تعليمات الشركة المصنعة لتحديث الجهاز، حيث أن التحديثات تحسن الأداء وتعالج مشاكل الاستقرار.3- غيّر مكان الراوتر: ضعه في موقع مركزي بعيد عن الجدران والعوائق لتحسين تغطية الإشارة.- الطابعات1- تحقّق من قوة الاتصال: إذا كانت الطابعة تعمل لاسلكيا، قرّبها من الراوتر لتحسين الاتصال.2- عدّل إعدادات الطباعة: تجنّب استخدام أعلى جودة أو الطباعة الملونة إذا كنت تفضل السرعة.3- نفّذ صيانة دورية: استخدم أدوات صيانة الطابعة لتنظيف رؤوس الطباعة وتحديث البرنامج الثابت (firmware).