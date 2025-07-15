Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكربولي يحذر من عدم تسليم سلاح الفصائل: الدولة ليست بحاجته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لن تكون لها صيانة.. آبل تضع 6 من أشهر أجهزتها بخانة "القديم"

تكنولوجيا

2025-07-15 | 12:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لن تكون لها صيانة.. آبل تضع 6 من أشهر أجهزتها بخانة &quot;القديم&quot;
62 شوهد

أضافت شركة آبل مؤخرا 6 منتجات جديدة إلى قائمتها للأجهزة "القديمة"، ما يشير إلى أن دعمها لهذه الأجهزة بدأ يقترب من نهايته.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت بعض هذه الأجهزة من أكثر منتجات آبل رواجا خلال العقد الماضي.

وتنقسم منتجات آبل إلى 3 فئات رئيسية: حديثة وقديمة وعتيقة (عفا عليها الزمن). وتنتقل الأجهزة تدريجيا من فئة إلى أخرى مع مرور الوقت، حيث تفقد تدريجيا الدعم الفني وخدمات الإصلاح من آبل.

ومن بين الأجهزة التي أُضيفت حديثا إلى قائمة "القديمة" بحسب ما رصده موقع MacRumors: جهاز Mac Pro لعام 2013، المعروف بشكله الأسطواني، والذي كان سعره الأصلي 2999 دولارا.

وعلى الرغم من شعبيته، تعرض هذا الجهاز لانتقادات بسبب تصميمه الذي لم يلب احتياجات المستخدمين المحترفين، وتوقف إنتاجه رسميا في 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، أُدرجت 5 أجهزة أخرى كـ"كلاسيكية أو قديمة"، وهي:
ماك بوك Air قياس 13 بوصة (2019).
آي ماك (2019).
آيباد برو 11 بوصة (2018).
آيباد برو 12.9 بوصة (2018).
آيفون 8 بسعة 128 غيغبايت (2017).
إضافة إلى ذلك، أعلنت آبل أن 3 من أجهزة التوجيه الخاصة بها، وهي AirPort Express وAirPort Time Capsules بسعتي 2 و3 تيرابايت، و802.11ac AirPort Extreme، أصبحت أجهزة "عتيقة"، حيث تعني هذه الفئة توقف آبل عن بيعها أو دعمها منذ أكثر من 7 سنوات.
وحسب تعريف آبل، فإن الأجهزة "العتيقة" تفقد الدعم الفني ولا يمكن إصلاحها في متاجر آبل أو مراكز الخدمة المعتمدة، ما يعني أن هذه المنتجات تصبح في نهاية المطاف مجرد آثار من الماضي.
يذكر أن آبل توضح على موقعها أن خدمات صيانة الأجهزة للمنتجات العتيقة قد توقفت، ولا يمكن طلب قطع غيار لهذه المنتجات، مع استثناء محتمل لفترة إصلاح البطاريات لأجهزة ماك المحمولة التي قد تمتد حتى 10 سنوات حسب توفر القطع.
وتثير هذه السياسة انتقادات متزايدة، خاصة من المدافعين عن البيئة، الذين يرون أن عمرا افتراضيا أقل من عقد من الزمن لأجهزة تقنية تُباع بمئات الدولارات غير معقول، ويزيد من مشكلة تراكم النفايات الإلكترونية.
وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن شركات التكنولوجيا، بما فيها آبل، تواجه اتهامات بتجنب مسؤولياتها البيئية، ما يؤدي إلى تراكم كميات هائلة من النفايات الإلكترونية التي غالبا ما تُرمى في مكبات النفايات أو تحرق.
>> تابع قناة السومرية على منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Play
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
Play
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Play
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
Play
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
Play
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
Play
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
Play
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
Play
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
Play
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
Play
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
Play
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
Play
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Play
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Play
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
Play
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Play
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
Play
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
Play
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
Play
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
Play
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
Play
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
Play
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
Play
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
Play
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
Play
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Play
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11

اخترنا لك
ماسك: الذكاء الاصطناعي سيفوق القدرات الفكرية للإنسان
05:49 | 2025-07-14
ميزتان مهمتان في "أبل ووتش ألترا 3"
14:15 | 2025-07-13
"كائن نصفه حي ونصفه آلة".. الصين تطور جيشًا من النحل للتجسس(صور)
05:46 | 2025-07-13
واتساب يطلق ميزة ثورية لمستخدمي أندرويد
12:12 | 2025-07-12
منها "آيفون 17e".. أبل تخطط لإطلاق أجهزة جديدة العام القادم
16:24 | 2025-07-11
من دون إنترنت ولا شبكة اتصال.. تطبيق ثوري جديد
13:55 | 2025-07-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.