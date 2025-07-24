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إنستغرام يغيّر طريقة مشاهدة الريلز.. هل فعّلت الميزة الجديدة؟

تكنولوجيا

2025-07-24 | 06:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إنستغرام يغيّر طريقة مشاهدة الريلز.. هل فعّلت الميزة الجديدة؟
195 شوهد

يختبر تطبيق إنستغرام تحديثًا جديدًا من المتوقع أن يحدث تغييرًا كبيرًا في طريقة تفاعل المستخدمين مع مقاطع Reels، وستكون أصابعك ممتنة له، المنصة التابعة لشركة ميتا والمتخصصة في مشاركة الصور والفيديوهات، بصدد إطلاق ميزة طالما طلبها المستخدمون، وهي:التمرير التلقائي أثناء مشاهدة الريلز، بهدف جعل تجربة التصفح أكثر سلاسة.

ورغم أن الشركة لم تُعلن رسميًا عن الميزة بعد، فإن التقارير تشير إلى أنها قيد الاختبار حاليًا، ومن المتوقع أن يتم طرحها على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة.

الهدف من هذه الميزة هو تقليل الحاجة للنقر أو التمرير المتكرر على الشاشة، خاصة للمستخدمين الذين يقضون وقتًا طويلًا في مشاهدة Reels داخل التطبيق، وبدلًا من الانتقال اليدوي من فيديو إلى آخر، سيقوم التطبيق تلقائيًا بتشغيل الفيديو التالي بمجرد انتهاء الحالي، وهي خطوة بسيطة ولكنها قد تحدث فرقًا كبيرًا في راحة المستخدم وتحسين التجربة.

وبالنسبة لمن يشاهدون ريلز لساعات طويلة أو أثناء أداء مهام أخرى، فقد تكون هذه الميزة بمثابة تغيير جذري، فهي لا تعزز فقط من سهولة الوصول والاستخدام، بل تُلبي أيضًا الحاجة إلى تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة، شبيهة بتجربة تشغيل الفيديو التلقائي في تيك توك أو يوتيوب.

وقد تم إطلاق هذه الميزة التجريبية بالفعل على أجهزة آيفون، في حين لم يتم الإعلان بعد عن موعد توافرها على أجهزة أندرويد، لكن من المتوقع أن تصل قريبًا.

وعند وصول التحديث إلى جهازك، سيكون تفعيل الميزة أمرًا بسيطًا، كل ما عليك فعله هو فتح أي Reel، ثم النقر على قائمة الثلاث نقاط الموجودة أسفل يمين الشاشة، وستظهر لك خيارات من ضمنها خيار "تشغيل التمرير التلقائي"، وبمجرد تفعيله، يبدأ التطبيق بتشغيل الفيديوهات تلقائيًا واحدًا تلو الآخر.


ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الميزة اختيارية، حيث يمكن للمستخدمين تشغيلها أو إيقافها حسب تفضيلاتهم الشخصية، مما يمنحهم المرونة والتحكم الكامل في طريقة تصفح المحتوى.

تعد الهند السوق الأكبر عالميًا بالنسبة لمحتوى الريلز على إنستغرام، حيث يضم التطبيق أكثر من 380 مليون مستخدم نشط في البلاد، وقد أصبحت ريلز عنصرًا أساسيًا في استراتيجية إنستجرام لزيادة التفاعل، وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق ينفق على مشاهدة ريلز.

وفي هذا السياق، تصبح ميزة مثل التمرير التلقائي ضرورية لتحسين تجربة المستخدم، خاصة خلال جلسات المشاهدة الطويلة، وحتى الآن كان غياب خيار التمرير التلقائي أحد أكثر الشكاوى شيوعًا بين المستخدمين، حيث أعرب كثيرون عن انزعاجهم من ضرورة التمرير اليدوي المستمر، ويبدو أن هذا التحديث يأتي استجابة مباشرة لهذا المطلب، لتحسين تجربة الاستخدام وجعلها أكثر سلاسة وراحة.

إلى جانب ميزة التمرير التلقائي، أعلنت إنستغرام أيضًا عن دعم تنسيق الصور الرأسية بنسبة 3:4، وتعمل حاليًا على اختبار ميزات جديدة تتضمن أدوات تعديل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أدوات تحكم شخصية في طريقة عرض المحتوى داخل التطبيق.

كل هذه التحديثات تعكس جهود إنستغرام المستمرة في جعل التطبيق أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام.
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