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واتساب يسمح باستيراد صور الملف الشخصي من فيسبوك وإنستغرام قريبا

تكنولوجيا

2025-07-29 | 07:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
واتساب يسمح باستيراد صور الملف الشخصي من فيسبوك وإنستغرام قريبا
56 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
إذا اضطررت يومًا إلى تنزيل صورة ملفك الشخصي يدويًّا من "فيسبوك" و"إنستغرام" لاستخدامها في "واتساب"، فقد تتغير هذه الطريقة قريبًا؛ لأن "ميتا" تختبر الآن ميزة تتيح لك استيراد صور ملفك الشخصي مباشرةً من حساباتك المرتبطة بمنصات الشركة المختلفة.

وفي الوقت الحاضر، إذا كنت ترغب في تحميل صورة ملف شخصي جديدة على "واتساب"، يمكنك النقر على صورة جديدة بكاميرا هاتفك، أو اختيار صورة من معرض الصور، أو استخدام ميزة صور الذكاء الاصطناعي.
 
لكن يبدو أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب، حيث قد يتيح لك "واتساب" استيراد صور الملف الشخصي من "فيسبوك" و"إنستغرام".
 
وانتشرت أخبار الشهر الماضي، تفيد بأن "واتساب" يعمل على السماح للمستخدمين بعرض صورة شخصية مخصصة إلى جانب صور ملفاتهم الشخصية.
 
والآن، تقول التقارير إن "واتساب" قد يتيح لك قريبًا استيراد صور الملف الشخصي من حساباتك على "فيسبوك" و"إنستغرام".
 
وبالفعل، اكتشف بعض المستخدمين ظهور خيارين جديدين في قائمة الملف الشخصي في "واتساب" لأجهزة أندرويد لاستيراد صور الملف الشخصي مباشرة من حسابات "فيسبوك" و"إنستغرام" المرتبطة بـ"واتساب".
 
وستكون هذه الميزة اختيارية، ومعطلة افتراضيًّا، ويجب تفعيلها يدويًّا، ولن تؤثر على حماية خصوصية "واتساب".
 
ولاستيراد الصورة، يجب الدخول إلى الملف الشخصي ثم خيار "تعديل"، وسيظهر الآن خياران جديدان هما "فيسبوك" و"إنستغرام".
 
وعند النقر على خيار "فيسبوك" أو "إنستغرام"، سيؤدي ذلك تلقائيًّا إلى جلب صورة الملف الشخصي المستخدمة في الحساب المرتبط.
 
ومع ذلك، قد يتعين على المستخدمين ربط حساب "واتساب" الخاص بهم بمركز حسابات "ميتا"، إذ يعمل هذا المركز كمركز لإدارة كيفية ربط تطبيقات "ميتا" ببعضها البعض.
 
وتم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي رقم "2.25.21.23" من "واتساب" لنظام أندرويد، وهي متاحة حاليًّا لبعض مختبري النسخة التجريبية للمسجلين عبر برنامج غوغل بلاي التجريبي.
ومع ذلك، ليس من الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة لجميع مستخدمي الإصدار الثابت.
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