العراق بالمرتبة الثانية عربيًا في عدد مستخدمي إنستغرام خلال 2026

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احتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد مستخدمي إنستغرام في عام 2026، بعد التي تصدرت القائمة العربية.







وبحسب موقع "إيكونوميك"، تصدرت الهند قائمة الدول عالميا، تلتها ثم .



وتشير البيانات إلى اتساع انتشار إنستغرام عالميا، مع تركز الاستخدام في عدد من الأسواق الكبرى. وبحسب موقع "إيكونوميك"، تصدرت الهند قائمة الدول عالميا، تلتها ثم .وتشير البيانات إلى اتساع انتشار إنستغرام عالميا، مع تركز الاستخدام في عدد من الأسواق الكبرى.