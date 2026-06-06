ميتا تطلق "إنستغرام بلس" عالمياً.. مزايا مدفوعة بمقابل شهري

أدوات جديدة لتعزيز التحكم بالمحتوىويضم الاشتراك الجديد أكثر من 12 ميزة حصرية، تركز نسبة كبيرة منها على تحسين تجربة استخدام "القصص".وتمنح الخدمة المشتركين خيارات أوسع لإدارة المحتوى، من بينها تمديد فترة ظهور القصة إلى 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، إلى جانب ميزة تتيح تعزيز ظهور قصة محددة أمام الأصدقاء والمتابعين. كما يوفر الاشتراك إمكانية إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور.وتتضمن الخدمة أدوات تحليلية إضافية تساعد المستخدمين في متابعة أداء المحتوى المنشور، إذ تتيح معرفة عدد مرات إعادة مشاهدة القصص، بالإضافة إلى إمكانية البحث داخل قائمة المشاهدين.تحديثات تتجاوز ميزة القصصولا تقتصر الإضافات الجديدة على القصص فقط، إذ يوفر "إنستغرام بلس" أداة لمعاينة المنشورات قبل نشرها، فضلاً عن إمكانية نشر المحتوى داخل الملف الشخصي دون ظهوره في الخلاصة الرئيسية للتطبيق.كما يرفع الاشتراك عدد العناصر التي يمكن تثبيتها أعلى الملف الشخصي إلى ستة عناصر، مع إتاحة أيقونات مخصصة للتطبيق وخيارات جديدة للخطوط داخل .مزايا حصرية للمشتركينومن بين أبرز الخصائص التي يوفرها الاشتراك الجديد إمكانية مشاهدة القصص بشكل مجهول دون الظهور ضمن قائمة المشاهدين، وهي ميزة أصبحت متاحة حصرياً للمشتركين في "إنستغرام بلس".كذلك يقدم الاشتراك تفاعلات متحركة تحمل اسم "Super Hearts"، يمكن استخدامها عند الرد على قصص الأصدقاء داخل التطبيق.فصل بين الاشتراكات والخدمات الحاليةوأكدت ميتا الفصل بين الخدمة الجديدة وبرنامج "Meta Verified"، الذي يركز على توثيق الهوية وتقديم الدعم للحسابات، في حين يستهدف "إنستغرام بلس" إضافة مزايا وأدوات استخدام متقدمة للمشتركين.ووفقاً لتقارير صحفية، تعمل الشركة أيضاً على تطوير حزمة أوسع تحمل اسم "Meta One"، تجمع اشتراكات إنستغرام وفيسبوك وواتساب ضمن خدمة واحدة، إلى جانب خطط مدفوعة لخدمات تتراوح أسعارها بين 8 و20 دولاراً شهرياً.