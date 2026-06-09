آبل تكشف iOS 27: تحسينات في الأداء وتطوير Siri وقائمة أجهزة داعمة واسعة

وقالت الشركة إن التحديث الجديد يركز على تسريع تشغيل التطبيقات، وتقليل زمن الاستجابة، وتحسين إدارة موارد الجهاز، إضافة إلى تعزيز ميزة AirDrop لنقل الملفات بسرعة أعلى تصل إلى 80%.كما شمل التحديث تطوير واجهة Liquid Glass مع خيارات أوسع لتخصيص الشفافية والتصميم، إلى جانب تحسينات بصرية للأيقونات وتفاعل أكثر سلاسة مع النظام.وفي جانب ، حصل المساعد الصوتي على تحديثات واسعة تمكّنه من فهم الأوامر بصيغ متعددة وتنفيذ مهام أكثر تعقيداً بدقة أعلى.كما عززت آبل أدوات الرقابة الأسرية، بإضافة ميزة إخفاء الصور الحساسة تلقائياً وتحسين تصفية المحتوى، إلى جانب تطوير تطبيق Mail وتحسين البحث وتنظيم الرسائل.وسيتم طرح النسخة العامة من التحديث في يوليو 2026، على أن يصل إلى المستخدمين لاحقاً في خريف العام نفسه.اما الأجهزة الداعمة تشمل: سلاسل 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17، إضافة إلى iPhone SE (الجيل الثاني والثالث)، مع كافة الإصدارات من وPlus وPro وPro Max.