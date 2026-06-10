تليغرام تكشف عن تطبيق أصلي لساعة أبل.. المميزات وطريقة التثبيت

وفي منشور على منصة X، أعلن الرئيس التنفيذي لتليغرام، ، عن عودة تطبيق المراسلة إلى ساعة أبل.وفقا لموقع GSMArena التقني، يُقدّم تطبيق تليغرام الجديد لساعة أبل دعما للرسائل النصية والصوتية.كما يُتيح للمستخدمين مشاركة الصور المتحركة (GIFs)، ومشاهدة الفيديوهات، ومشاركة الموقع، والملصقات. ويتيح التطبيق أيضا الوصول إلى جميع المحادثات وجهات الاتصال.بعد تثبيت التطبيق على ساعة أبل، سيحتاج المستخدمون إلى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) من تطبيق تليغرام على هواتف آيفون لمزامنة جهات الاتصال والرسائل.