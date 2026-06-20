واتساب يطرح "النقطة الخضراء"

معرفة حالة الاتصالأصبحت الميزة الجديدة متاحة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي " Beta for Android 2.26.24.5"، بحيث تظهر النقطة داخل شاشة معلومات الدردشة عند فتح ملف جهة اتصال متصلة حالياً بالتطبيق.وتهدف هذه الإضافة إلى تمكين المستخدمين من معرفة حالة الاتصال بسرعة ومن دون الحاجة إلى فتح المحادثة أو البحث عن عبارة "متصل الآن"، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وسرعة.مؤشر بصريكانت شاشة معلومات الدردشة تعرض سابقًا حالة الاتصال عبر نص يظهر أسفل الصورة الشخصية، إلا أن " " بدأ حاليًا استبدال هذا النص بنقطة خضراء توضع مباشرة على صورة الملف الشخصي.ويرى مطورو التطبيق أن هذا التغيير يوفر طريقة أكثر وضوحًا وسهولة للتعرف على المستخدمين النشطين بمجرد النظر إلى الشاشة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع لدى واتساب لجعل معلومات الاتصال والحالة أكثر بروزًا داخل التطبيق.إعدادات الخصوصيةأكدت التقارير أن ظهور النقطة الخضراء سيظل مرتبطًا بإعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، بحيث لن تظهر لدى الأشخاص الذين يختارون إخفاء حالة الاتصال أو آخر ظهور، في إطار استمرار التطبيق في احترام خيارات الخصوصية الفردية.قسم جديدويعمل "واتساب" أيضًا على تطوير قسم جديد يحمل اسم "مركز جهات الاتصال"، الذي سيعرض قائمة بالأشخاص المتصلين أو النشطين أخيرًا، مع إمكانية فرزهم بحسب الاسم أو حالة الاتصال. ومن المتوقع أن تؤدي النقطة الخضراء دورًا محوريًا في هذا القسم الجديد عند إطلاقه مستقبلاً.طرح تدريجيحاليًا، تقتصر الميزة على عدد محدود من مختبري النسخة التجريبية لنظام أندرويد، على أن يتم توسيع نطاق الإتاحة تدريجيًا في الأسابيع المقبلة. مع العلم أن تطبيق "واتساب" لم يكشف حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الميزة ضمن النسخة المستقرة لجميع المستخدمين.