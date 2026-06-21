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احمي هاتفك من حرارة الصيف المرتفعة بـ7 طرق

تكنولوجيا

2026-06-21 | 12:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
احمي هاتفك من حرارة الصيف المرتفعة بـ7 طرق
539 شوهد

السومرية نيوز – تكنولوجيا
تعاني ملايين الهواتف الذكية في كل صيف بصمت، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل حاد في أغلب أنحاء العالم، وتبدأ الهواتف الذكية، التي تُعدّ شريان حياتنا، بالتعطل، أو السخونة الزائدة، أو حتى الإغلاق فجأة دون سابق إنذار.

وقد تلاحظ استنزاف بطارية هاتفك بسرعة مضاعفة، أو توقف الشاشة عن الاستجابة، أو الأسوأ من ذلك، ظهور تحذير على شاشتك: "الجهاز ساخن جدًا. جارٍ التبريد". ولكن بحلول ذلك الوقت، يكون الضرر قد وقع بالفعل.
وأصبحت الهواتف الذكية اليوم أكثر من مجرد أدوات اتصال، فهي محافظ، ومحطات عمل، وأجهزة تتبع لياقة، ومنصات لصناعة المحتوى، وأجهزة طوارئ.
ومع كل قوتها، إلا أنها تظل هشة بشكل مفاجئ عند التعرض للحرارة، بحسب تقرير لمجلة "Level UP".
ومعظم الهواتف الذكية مصممة للعمل بأمان بين 0 و35 درجة مئوية. عند تجاوز هذه الحدود، خاصة تحت أشعة الشمس المباشرة، ترتفع درجة الحرارة الداخلية بسرعة.
وارتفاع حرارة الهاتف ليس مجرد إزعاج بسيط، بل يؤدي بصمت إلى تدهور عمر البطارية، وإبطاء الأداء، وقد يسبب تلفًا دائمًا في العتاد.
وإليك 7 طرق مُثبتة لحماية هواتفك الذكية من حرارة الصيف.
1- لا تتركه أبدًا في سيارة متوقفة
يمكن أن ترتفع درجة الحرارة داخل سيارة متوقفة إلى أكثر من 54 درجة مئوية (130 فهرنهايت) في غضون دقائق.
ويمتصّ هاتفك، خاصةً إذا تُرك على لوحة القيادة، هذه الحرارة كالإسفنج. وقد يُؤدّي هذا إلى تلف البطارية والشاشة. لذا، احرص على أخذ هاتفك دائمًا معك، حتى لو كانت "خمس دقائق فقط".
2- استخدم وضع الطيران في المناطق الحارة
تجبر المناطق ضعيفة الإشارة هاتفك على العمل بجهد أكبر، بحثًا عن أبراج الاتصال وتقوية الإشارة.
ويستهلك هذا الأمر البطارية ويولّد حرارة. إذا كنت خارج نطاق التغطية أو لا تحتاج إلى الشبكة، فعّل وضع الطيران لإراحة هاتفك.
3- تجنب الشحن عندما يكون الهاتف ساخنًا بالفعل
يولد الشحن حرارة بشكل طبيعي. وشحن هاتف ذكي ساخن هو وصفة لإجهاد أجزائه الداخلية.
لذا، إذا كان جهازك دافئًا، اتركه يبرد قبل توصيله بالشاحن. وتجنب الشحن اللاسلكي في الصيف، لأنه أكثر حرارة من الشحن السلكي.
4- توقف عن تثبيت الهاتف على لوحة القيادة
هل تستخدم تطبيق الخرائط في هاتف مع تثبيته على لوحة القيادة أثناء النهار؟ هذا يُسبب ارتفاعًا في درجة حرارة الهاتف.
فأشعة الشمس المباشرة، ونظام تحديد المواقع العالمي المستمر، وبيانات الهاتف المحمول تُفاقم المشكلة.
جرّب استخدام الملاحة الصوتية فقط، وخفّض سطوع الشاشة، وثبّت هاتفك بالقرب من فتحات مكيف الهواء بالسيارة إن أمكن.
5- فعّل وضع توفير البطارية في الأماكن الخارجية
يقلل وضع توفير البطارية -الذي لا يُستخدم كثيرًا- المعالجة الداخلية، ويوقف المهام غير الضرورية في الخلفية، ويخفض سطوع الشاشة.
ويساعد كل ذلك في تقليل درجة الحرارة الداخلية. لذلك، عليك جعله الإعداد الافتراضي عند الخروج في حرارة شديدة.
6- أبقه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
يسخن هيكل الزجاج والألمنيوم أسرع مما تتوقع. ضع هاتفك دائمًا في الظل، داخل الحقائب، أو تحت المناشف، أو حتى بجانب زجاجة ماء.
ولا تتركه على الطاولات أو الكراسي أو الصخور تحت الشمس. وتجنب الجرابات السوداء التي تحبس الحرارة.
7- أوقف جميع التطبيقات في الخلفية قبل الخروج
تستهلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية، مثل البريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمزامنة، الطاقة وتولّد حرارة مستمرة منخفضة المستوى.
اجعل من عادتك إغلاق جميع التطبيقات غير المستخدمة قبل مغادرة المكان المكيف. ويقلل كل قدر من الطاقة الموفر من تراكم الحرارة الداخلية.
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