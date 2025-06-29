اندلاع حريق ضخم في فندق "قلب العالم" في بغداد (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا ضخما اندلع في أحد طوابق فندق قلب العالم في منطقة ببغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لإخماد الحريق والسيطرة عليه قبل انتشاره في طوابق أخرى".