بالفيديو.. لحظة العثور على جثة الوزير الروسي منتحرا داخل سيارته

ووفقا للجنة التحقيق الروسية، إنه "تم العثور على جثة ستاروفويت هامدة داخل سيارته في ".وأضافت أن "المؤشرات الأولية تفيد بوجود آثار طلقة نارية في جسده، ما يعزز فرضية الانتحار، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث".