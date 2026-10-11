استنفار في "إسرائيل" بعد رصد جسم جوي مجهول قادم من لبنان (فيديو)

ومرت أكثر من 12 ساعة على تفعيل الإنذار بشأن الجسم المشتبه به، مساء السبت، بعدما رُصد وهو يعبر من باتجاه منطقة الغربي قبل أن يختفي، وفق ما أظهرته المراقبة، فيما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد طبيعته حتى الآن.وقال موشيه دافيدوفيتش، رئيس لماتي أشير، إن قوات الأمن رفعت حالة التأهب ونفذت عمليات تمشيط واسعة طوال الليل، بمشاركة فرق الطوارئ. وأضاف أنه تقرر، عقب تقييم الوضع، العودة إلى الروتين المعتاد، مع استمرار انتشار القوات في المنطقة.وأشار دافيدوفيتش إلى أنه تواصل بشكل عاجل مع ، مطالباً بعقد اجتماع فوري مع رؤساء السلطات المحلية المحاذية للحدود، بهدف إجراء تحقيق في ملابسات الحادث.من جانبه، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الإنذار فُعّل عند الساعة 7:57 مساءً في منطقة عرب العرامشة، عقب رصد جسم جوي مجهول بالقرب من الحدود. وأوضح أن القوات واصلت تمشيط المنطقة من دون العثور على أي شيء غير اعتيادي، مؤكداً عدم صدور تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.وشملت عمليات البحث نشر قوات كبيرة ومروحيات في عدد من المناطق، بينها أداميت، وعرب العرامشة، ويعارة، وغورين، وحنيتا، وشلومي، وجيش هزيف، وساعر، وكابري، وعبدون، وبيتزيت، وليمان، ونهاريا، وإفرون، وبن عامي، وماتزوبا، ورأس .ورغم استمرار عمليات التمشيط، تسير الحياة المدنية في المنطقة بصورة طبيعية، فيما تواصل القوات عمليات البحث على الأرض وفي الأجواء. كما استبعد الجيش الإسرائيلي فرضية تسلل بحري محتمل في منطقة نهاريا.