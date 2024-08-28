أول نفحات الخريف دخلت الرطبة.. كتلة باردة تفرض سيطرتها على العراق

وتشير خرائط الطقس الى ان الموجة المعتدلة دخلت أجواء العراق بالفعل من جهة الشمال مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اعتباراً من اليوم الأربعاء ويزداد الانخفاض بشكل كبير الخميس ويستمر لعدة أيام.وتشهد مناطق واسعة من العراق رياحا سطحية نشطة السرعة تؤثر على العراق من شمال غربه وحتى جنوبي شرقه بما فيها والأنبار وديالى ومحافظات الفرات الأوسط.وتزداد هبات الرياح بشكل واضح وتصبح قوية في محافظات وميسان وذي قار والبصرة، وتصل هباتها لـ 70 كم/ساعة، يرافق هذه الرياح تصاعد غبار خفيف في بعض المناطق.واعتبارًا من الخميس سيكون العراق تحت نفوذ كتلة هوائية أقل حرارة من المعتاد، حيث تنخفض الحرارة في معظم أراضي البلاد بصورة واضحة ويشعر السكان بفتور الحرارة الشديدة أخيرًا، بحسب مختصين.لكن الحرارة تستمر في الجنوب، وتصل إلى 45 مئوية رغم انخفاضها عن الأيام السابقة، ويستمر هذا إلى حين ارتفاع هجرة الهواء الاكثر برودة من العروض الشمالية، والتي ستتسبب بانخفاض اكبر بالحرارة الأسابيع المقبلة.وبدأت اول نفحات الخريف الصباحية في مناطق غرب البلاد وتحديدا الرطبة، حيث سجلت صباح اليوم درجات حرارة اقل من 19 مئوية.