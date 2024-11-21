هواء أوروبي سيتوغل.. أجواء شتوية "تتسيّد" في العراق بعد 4 أيام

وبحسب الخرائط فانه خلال اليوم الخميس، من المتوقع ان تشهد اجزاء متفرقة من مدن هطول زخات مطر رعدية متفاوتة الغزارة وذات طابع عشوائي وفيما تكون الافضلية في فرص الامطار لصالح مدن ذي قار وشمال البصرة نتيجة لتاثير حالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي، فيما تكون الأجواء مستقرة بباقي مدن البلاد.ومن المؤمل ان تنزلق الموجة الباردة من أوروبا نحو تركيا والعراق، حيث تدخل الموجة الباردة أجواء يوم الإثنين المقبل في الأقسام الشمالية والغربية فقط، ويصل الانخفاض إلى باقي المحافظات يوم الثلاثاء، ومن المتوقع حدوث انخفاض حاد وعميق بدرجات الحرارة (العظمى والصغرى) مع سيادة الأجواء الشتوية في كافة مناطق بسبب توغل الهواء البارد من أوروبا.وتشير معلومات الخرائط الى حدوث انجماد أو صقيع في مناطق الشمالية والغربية بسبب تدني درجات الحرارة الصغرى ووصولها إلى صفر °0 في الفجر خلال تاثير الموجة، وتكون الأجواء باردة نهاراً، وأبرد ليلاً، وباردة جداً فجراً والصباح الباكر في جميع مناطق .ويتزامن مع نزول المنخفض القطبي تقدم كتلة مدارية رطبة تعمل على تشكل حالة ممطرة سريعة في مناطق متفرقة من البلاد بدأ من الأحد والاثنين القادمين وتتركز فرص الأمطار المتوقعة على مناطق وشرق البلاد ومناطق وقد تشمل مناطق متفرقة من وسط البلاد، فضلا عن فرصة لتساقط الثلوج في مرتفعات دهوك وأربيل، مع تقلبات ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية في والشمالية الغربية في وفرصة للغبار.