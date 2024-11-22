درجات حرارة عشرينية.. إليك طقس العراق خلال الأيام المقبلة

ووفق تقرير صادر عن الهيئة، فإن طقس اليوم الجمعة، سيكون غائمًا جزئيًا في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد، مع انخفاض يطرأ على درجات الحرارة.أما طقس يوم غد السبت، سيكون صحوًا إلى غائم جزئي في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية، ولا تتغيّر درجات الحرارة عن اليوم السابق في جميع مدن .وبالنسبة لطقس يوم الأحد، سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية، ابتداءً من بعد الظهر في المنطقتين الجنوبية والشمالية وشرق المنطقة الوسطى، وكذلك تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية والمناطق القريبة منها، ولا تتغيّر درجات الحرارة عن اليوم السابق في جميع المناطق العراقية، فيما تنخفض قليلًا في شمال البلاد.وسيكون طقس يوم الإثنين المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط أمطار بعد الظهر في المنطقتين الشمالية والجنوبية وشرق المنطقة الوسطى، وكذلك تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية والمناطق القريبة منها، فيما تنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد.وتوقعت أن يكون طقس يوم الثلاثاء المقبل، غائمًا جزئيًا في المنطقتين والجنوبية، ويكون غائمًا مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، وكذلك تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية خلال النهار، فيما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في جميع مدن البلاد.