بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق

اعلنت هيئة الأنواء والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن تأثر بدءاً من مساء اليوم بحالة ممطرة تستمر الى السبت المقبل.







وقالت الأنواء في تقرير لها، ان "بؤر غزارة واردة بفترات قصيرة في غرب وشمال ووسط البلاد نهار ومساء غد ومن ضمنها بغداد".