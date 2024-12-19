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بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق
أخبار الطقس
2024-12-19 | 10:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
22,953 مشاهدة
اعلنت هيئة الأنواء
الجوية
والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن تأثر
العراق
بدءاً من مساء اليوم بحالة
جوية
ممطرة تستمر الى السبت المقبل.
وقالت الأنواء
الجوية
في تقرير لها، ان "بؤر غزارة واردة بفترات قصيرة في غرب وشمال ووسط البلاد نهار ومساء غد
الجمعة
ومن ضمنها
العاصمة
بغداد".
>>
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