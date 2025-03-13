كتلة دافئة تبدأ اعمالها في العراق لمدة أسبوع.. جولة مطرية قريبة تتبعها جولات لشهرين

وبحسب البيانات، فإن كتلة هوائية دافئة تبدأ اليوم الخميس وتزداد ذروتها السبت والاحد لتصل العظمى جنوب 30 درجه مئوية واقل من ذلك تقريبا في نهاية العشرينيات في ومناطق الاوسط وفي العشرينيات شمال وغرب العراق، وتستمر الكتلة الدافئة حتى ما بعد الاسبوع المقبل.وتكون الرياح شمالية خفيفة الخميس والجمعة، وتكون ساكنه متغيرة الاتجاه بين فترات من الاتجاه الجنوبي الشرقي في الاقسام الشرقية من بدءا من السبت.وتبدأ حالة جوية ممطرة نهاية الاسبوع المقبل، وتحديدا خلال يوم 20 و 21 بشهر اذار الحالي وقد تكون ذات طابع ربيعي رعدي في اغلب مدن ويبدو ان المناطق الشمالية تتصدر الهطول الاكثر حسب اخر التوقعات.ويبدأ منخفض جوي اعماله بتاريخ 19 آذار على يستمر لعدة أيام مع تركز كبير للحالة على المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، اما توقعات هطول الأمطار على المدى البعيد يطغى عليها التفاؤل خلال اشهر نيسان وايار.