انحراف حراري وموجة "فوق الاربعينية" في العراق.. والذروة نهاية الاسبوع

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قداس عيد القيامة في قضاء الحمدانية (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523110-638807360559256739.jpg
انحراف حراري وموجة "فوق الاربعينية" في العراق.. والذروة نهاية الاسبوع
أخبار الطقس
2025-04-20 | 02:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,862 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت بيانات الطقس، عن موجة حارة "تتطرف في بعض المناطق"، تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع الجاري، وتعد مبكرة في هذا الوقت من العام.
وبحسب تحديات
المركز الأوروبي
، فإن موجة دفء قوية ستؤثر على المنطقة خلال الأيام القادمة، وبشكل خاص بين يومي الأربعاء والخميس القادمين، حيث تبدأ درجات الحرارة بالصعود التدريجي اعتبارًا من اليوم الاحد وتبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية في أجزاء واسعة من وسط وجنوب
العراق
، بما في ذلك العاصمة
بغداد
وبعض مناطق
الفرات الأوسط
والجنوب.
وتعد هذه الأجواء مبكرة نسبيًا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لذلك يستوجب الحيطة والحذر خاصة للفئات الحساسة وذوي الامراض المزمنة كما ينصح بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترة الذروة ويُرجى أخذ الحيطة والحذر، خاصة للفئات الحساسة وذوي الأمراض المزمنة، كما يُنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترة الذروة بعد الظهر.
كما تشير نماذج الطقس الى تشكل بعض الزخات الرعدية المحلية على مناطق متفرقة من الحدود العراقية
السعودية
، وكذلك في المناطق الغربية، حيث ستكون هذه الأمطار محلية الطابع وربيعية بطبيعتها، وقد تترافق مع نشاط رعدي ورياح هابطة مؤقتة.
وتظهر صور خرائط الطقس ان الحرارة ستنحرف نحو معدلات اكبر من المعتاد وفي بعض المناطق تصل اكثر من 11 مئوية من المعتاد، ويتركز هذا
الانحراف
في العراق وشمال السعودية وأجزاء من
سوريا
والأردن، ما يدل على تأثير موجة ظفئ قوية واسعة النطاق، في المقابل تكون الحرارة اقل من معدلاتها في شمال افريقيا وشمال بلاد
الشام
مما يعزز الفارق الحراري.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
موجة غبار تغطي نصف العراق وامطار في 7 محافظات وانهيار الحرارة.. تقلبات متطرفة نهاية الاسبوع
02:31 | 2025-04-09
موجة جديدة.. "استعدوا للغبار الأسبوع الحالي"
12:38 | 2025-02-02
سيول وزخات ثلجية وحرارة بـ"السالب".. الشتاء يخرج "ذروة خزينه" على العراق
01:32 | 2025-02-19
بين بغداد واربيل تعرف على اسعار الدولار بنهاية الأسبوع
11:07 | 2025-03-20
طقس العراق
الانواء الجوية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
فن وثقافة
30.57%
04:28 | 2025-04-19
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
04:28 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
محليات
24.27%
05:31 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
05:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
محليات
22.83%
11:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
11:31 | 2025-04-19
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
سياسة
22.32%
06:11 | 2025-04-18
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
06:11 | 2025-04-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اخترنا لك
بوادر الصيف تُقبل مع بقايا آثار الشتاء.. طقس الأسبوع المقبل
02:06 | 2025-04-18
الامطار تأبى مغادرة العراق رغم حلول الصيف.. والحرارة تجرّب مستويات جديدة
02:25 | 2025-04-17
غيوم "جافة" وحرارة تتصاعد ببطء.. سياق طقسي "ممل" في العراق لمدة اسبوع
02:43 | 2025-04-16
منخفض جوي "غير مألوف" يخبّئ خلفه كتلة باردة.. شتاء جديد في العراق
01:47 | 2025-04-14
برد ورياح ومطر.. من اليوم إلى الأربعاء
01:39 | 2025-04-13
الامطار تجهّز رحلة الى وسط وجنوب العراق.. وموجة باردة لـ10 أيام
01:38 | 2025-04-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.