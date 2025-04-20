انحراف حراري وموجة "فوق الاربعينية" في العراق.. والذروة نهاية الاسبوع

وبحسب تحديات ، فإن موجة دفء قوية ستؤثر على المنطقة خلال الأيام القادمة، وبشكل خاص بين يومي الأربعاء والخميس القادمين، حيث تبدأ درجات الحرارة بالصعود التدريجي اعتبارًا من اليوم الاحد وتبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية في أجزاء واسعة من وسط وجنوب ، بما في ذلك العاصمة وبعض مناطق والجنوب.وتعد هذه الأجواء مبكرة نسبيًا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لذلك يستوجب الحيطة والحذر خاصة للفئات الحساسة وذوي الامراض المزمنة كما ينصح بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترة الذروة ويُرجى أخذ الحيطة والحذر، خاصة للفئات الحساسة وذوي الأمراض المزمنة، كما يُنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترة الذروة بعد الظهر.كما تشير نماذج الطقس الى تشكل بعض الزخات الرعدية المحلية على مناطق متفرقة من الحدود العراقية ، وكذلك في المناطق الغربية، حيث ستكون هذه الأمطار محلية الطابع وربيعية بطبيعتها، وقد تترافق مع نشاط رعدي ورياح هابطة مؤقتة.وتظهر صور خرائط الطقس ان الحرارة ستنحرف نحو معدلات اكبر من المعتاد وفي بعض المناطق تصل اكثر من 11 مئوية من المعتاد، ويتركز هذا في العراق وشمال السعودية وأجزاء من والأردن، ما يدل على تأثير موجة ظفئ قوية واسعة النطاق، في المقابل تكون الحرارة اقل من معدلاتها في شمال افريقيا وشمال بلاد مما يعزز الفارق الحراري.