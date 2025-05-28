انطلاق قافلة الهواء البارد والغبار داخل العراق.. والرحلة تستمر 3 أيام

وبحسب المختصين فإن الرياح الشمالية الغربية بدأت نشاطها بسبب نزول كتلة هوائية معتدلة ستعمل على انخفاض الحرارة بشكل واضح خلال الـ72 ساعة القادمة، كما ستتسبب بموجات غبار تنطلق من داخل والموصل والمنطقة الغربية وتتحرك فجر ونهار الأربعاء على مناطق وسط البلاد وتكون متوسطة عمومآ .وسيكون التأثير الأكبر للغبار على والأنبار وصلاح الدين وتشمل مناطق وسط البلاد وباقي المناطق الشمالية بشكل اقل، أما مناطق الجنوب يشملها الغبار خصوصاً وبشكل اقل في باقي المناطق الجنوبية، ومتوقع ان يترسب معظم الغبار مساء اليوم الأربعاء ويعود غدا الخميس على الموصل والأنبار وربما .وابتداء من يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة تتوغل الكتلة الهوائية المعتدلة في الاجواء العراقية لتؤدي لانخفاض ملموس على درجات الحرارة في كافة مدن ومن بينها العاصمة ، لتصل الدرجات العظمى الى اواخر الثلاثينيات وتلامس الـ40 في بعض الاماكن لتكون الاجواء حارة مع نسمات من الهواء المعتدل مع تواصل الرياح الشمالية النشطة المثيرة للغبار.