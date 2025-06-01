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الطقس.. اعتدال لـ4 ايام وموعد متوقع لأول "قبّة حرارية" على العراق
أخبار الطقس
2025-06-01 | 02:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشهد مناطق
العراق
كافة اليوم الاحد وغدا الاثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة تعقبها موجة اعتدال قبل وخلال أيام
عيد الأضحى
، وبعد العيد من المتوقع دخول اول "
قبة
حرارية" أجواء العراق.
وبحسب خرائط الطقس، فإن تغيرات في الحرارة ستطرأ خلال الأسبوع الحالي حيث من المتوقع ارتفاع الحرارة أيام الأحد والأثنين ثم انخفاض متوقع من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع بسبب نزول كتلة هوائية معتدلة جديدة تساهم بنشاط الرياح الشمالية الغربية من
بغداد
نزولاً باتجاه الجنوب إيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء.
وتشهد مناطق الجنوب فرصة لموجات غبار تتأثر بها الطرق الخارجية وبعض المدن الجنوبية، وبعدها من المتوقع دخول موجة حارة تبدأ بشكل تدريجي من 2025/6/10 وتزداد
منتصف
الشهر بسبب نشاط المنخفض العربي الحراري وتشكل
قبة
حرارية ترسمها خرائط الطقس.
بفعل هذه الموجة ستتجاوز درجات الحرارة الـ45 مئوية في معظم المناطق، وقد تصل أو تتعدى 50° في مناطق الجنوب وبعض مناطق
الفرات الأوسط
منتصف الشهر الحالي، يتزامن ذلك مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية في مناطق الجنوب ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية .
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