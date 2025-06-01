الطقس.. اعتدال لـ4 ايام وموعد متوقع لأول "قبّة حرارية" على العراق

وبحسب خرائط الطقس، فإن تغيرات في الحرارة ستطرأ خلال الأسبوع الحالي حيث من المتوقع ارتفاع الحرارة أيام الأحد والأثنين ثم انخفاض متوقع من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع بسبب نزول كتلة هوائية معتدلة جديدة تساهم بنشاط الرياح الشمالية الغربية من نزولاً باتجاه الجنوب إيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء.وتشهد مناطق الجنوب فرصة لموجات غبار تتأثر بها الطرق الخارجية وبعض المدن الجنوبية، وبعدها من المتوقع دخول موجة حارة تبدأ بشكل تدريجي من 2025/6/10 وتزداد الشهر بسبب نشاط المنخفض العربي الحراري وتشكل حرارية ترسمها خرائط الطقس.بفعل هذه الموجة ستتجاوز درجات الحرارة الـ45 مئوية في معظم المناطق، وقد تصل أو تتعدى 50° في مناطق الجنوب وبعض مناطق منتصف الشهر الحالي، يتزامن ذلك مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية في مناطق الجنوب ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية .