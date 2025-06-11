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ظاهرة فلكية نادرة في سماء العراق الليلة.. وترقب لأقسى موجة حارة السبت

أخبار الطقس

2025-06-11 | 02:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ظاهرة فلكية نادرة في سماء العراق الليلة.. وترقب لأقسى موجة حارة السبت
5,454 شوهد

السومرية نيوز-منوعات

تشهد سماء العراق مساء اليوم الأربعاء، حالة فلكية نادرة عندما ينخفض القمر الى ادنى نقطة تصلها الشمس بالشتاء في افق السماء، كما سيكون لونه بين البرتقالي والاحمر او ما يعرف بـ"قمر الفراولة".



ويقول مختصون ان العراق يشهد هذه الليلة الأربعاء، وقبل عشرة أيام من الانقلاب الصيفي الذي يصادف في 21 حزيران، حالة فلكية جميلة، حيث سيظهر البدر المعروف في بعض الثقافات باسم "قمر الفراولة" رغم ان الاسم لا علاقة له بلونه، يظهر في موقع منخفض جدًا في السماء جهة الجنوب، بحيث سيكون ارتفاعه أقل من أدنى نقطة تصل إليها الشمس في الشتاء بنحو خمس درجات، وهو أمر نادر جدًا بالنسبة للبدر.

وتشير اراء المختصين الى انه بسبب مرور ضوء القمر عبر طبقات كثيفة من الغلاف الجوي أثناء هذا الارتفاع المنخفض، يتشتت الضوء، فتظهر ألوان القمر دافئة تتدرج بين البرتقالي والأحمر، ما يمنح المنظر طابعًا جماليًا خاصًا يجذب أنظار المصورين وهواة السماء.

وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية، مثل جنوب أفريقيا وتشيلي ونيوزيلندا، سيرتفع البدر عاليًا في السماء الجنوبية ليضيء ليالي الشتاء الطويلة، في مشهد معاكس تمامًا لما سيُرى في الأردن، وفي أقصى الشمال، مثل آيسلندا وألاسكا، لن يظهر القمر على الإطلاق لكونه يبقى تحت الأفق.

وفي سياق منفصل، يستعد العراق لاقسى موجة حارة حتى الان خلال هذا الموسم وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، خصوصاً في الجنوب والوسط، حيث تظهر الخرائط الجوية احتمال وصول درجات الحرارة إلى 50 مئوية في عدد من المدن، مثل البصرة، العمارة، الناصرية، والكوت، بينما من المتوقع أن تسجل بغداد نحو 49 درجة مئوية.

أما مناطق الفرات الأوسط والغربية مثل الأنبار وكربلاء والنجف، فتتراوح الحرارة فيها بين 44 و46 مئوية، في حين تسجل المناطق الشمالية مثل الموصل وأربيل درجات أقل نسبياً بين 35 و38 درجة مئوية.
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طقس العراق

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