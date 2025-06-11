ظاهرة فلكية نادرة في سماء العراق الليلة.. وترقب لأقسى موجة حارة السبت

ويقول مختصون ان يشهد هذه الليلة الأربعاء، وقبل عشرة أيام من الانقلاب الصيفي الذي يصادف في 21 حزيران، حالة فلكية جميلة، حيث سيظهر البدر المعروف في بعض الثقافات باسم "قمر الفراولة" رغم ان الاسم لا علاقة له بلونه، يظهر في موقع منخفض جدًا في السماء جهة الجنوب، بحيث سيكون ارتفاعه أقل من أدنى نقطة تصل إليها الشمس في بنحو خمس درجات، وهو أمر نادر جدًا بالنسبة للبدر.وتشير اراء المختصين الى انه بسبب مرور ضوء القمر عبر طبقات كثيفة من الغلاف الجوي أثناء هذا الارتفاع المنخفض، يتشتت الضوء، فتظهر ألوان القمر دافئة تتدرج بين البرتقالي والأحمر، ما يمنح طابعًا جماليًا خاصًا يجذب أنظار المصورين وهواة السماء.وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية، مثل وتشيلي ونيوزيلندا، سيرتفع البدر عاليًا في السماء الجنوبية ليضيء ليالي الشتاء الطويلة، في مشهد معاكس تمامًا لما سيُرى في ، وفي أقصى الشمال، مثل آيسلندا وألاسكا، لن يظهر القمر على الإطلاق لكونه يبقى تحت الأفق.وفي سياق منفصل، يستعد العراق لاقسى موجة حارة حتى الان خلال هذا الموسم وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، خصوصاً في الجنوب والوسط، حيث تظهر الخرائط الجوية احتمال وصول درجات الحرارة إلى 50 مئوية في عدد من المدن، مثل ، ، ، والكوت، بينما من المتوقع أن تسجل نحو 49 درجة مئوية.أما مناطق والغربية مثل وكربلاء والنجف، فتتراوح الحرارة فيها بين 44 و46 مئوية، في حين تسجل المناطق الشمالية مثل وأربيل درجات أقل نسبياً بين 35 و38 درجة مئوية.