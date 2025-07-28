العراق يتصدر قائمة المدن الأكثر حرارة عالمياً: 12 مدينة تتجاوز 50 درجة مئوية

هذا الارتفاع القياسي يؤكد حدة "جمرة القيظ" التي يمر بها حالياً.وتأتي هذه الأرقام "الصادمة" في ظل تزايد معاناة المواطنين من نقص حاد في تجهيز ، مما يفاقم من تحديات العيش في هذه الظروف المناخية القاسية. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الموجة الحارة حتى شهر أغسطس المقبل.ويُطالب واللجان البرلمانية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الظرف الطارئ وحماية أرواح المواطنين من تداعيات الحرارة المرتفعة للغاية.