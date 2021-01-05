رئيس نادي القوة الجوية يصدر توضيحاً بشان عقد شركة الأضواء

وقال جاهد في بيان "نثمن ونقدر وقوف جماهير الصقور الوفية والهيئة العامة التي تعمل وتقف خلف الهيئة الادارية لانجاح مسيرة النادي على جميع الاصعدة والتي تكللت بنجاح كبير في اول خطوة وهي استرجاع ارض الحبيبية الـمكونة من (49) دونما الى عائدية النادي وهذا الامر لايعجب البعض ممن كانوا يعتاشون على أموال النادي بغير ذي حق والذين يدعون حبهم للنادي لكنهم بالاحرى لايمثلونه لا من قريب ولا من بعيد وهمهم الاول والاخير هو التربح على حساب النادي لمصالح ذاتية والتي ولت الى غير رجعة في ظل رجال تعمل ليل نهار لتواجد هذا الاسم الكبير بين مصاف الاندية المتقدمة على صعيد الوطن العربي وحتى العالمي".وبين أن "هذه الاسماء انكشفت امام الجميع ولامكان لهم بالنادي في ظل السياسة الجديدة لادارته الحالية رغم الضغوطات التي تعرضنا لها، لكن هدفنا رفع شأن النادي ليصبح في مصاف الفرق المتطورة على الرغم من استلامنا النادي وهو مدان بمبلغ خمسة مليارات دينار".وعن العقد المبرم مع شركة الاضواء طمأن اللواء شهاب جاهد جمهور القوة الجوية قائلا: انه بإمكاننا فسخ العقد ولا توجد أية التزامات مالية تجاه ذلك في حال كانت هناك فقرات تضر بسمعة النادي".