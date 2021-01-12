درجال: الأتمتة أولى خطوات إيقاف نزيف الفساد الإداري والمالي

وقال درجال في بيان إن "الوزارة ستُدخل خلال شهر العمل بالاقتصاد الرقمي( الأتمتة) وكل شيء سيكون إلكترونياً وسيتم السيطرة على كل الأمور وفق نظام الأتمتة".واوضح أن "قاعة البولينغ على سبيل المثال سيتم إدارتها إلكترونياً ومنتديات الشباب والمنشآت الرياضية الأخرى سيتم إدخال نظام العمل الالكتروني لها، وبالتالي تنظيمها من خلال التحول الى الاقتصاد الرقمي ان شاء الله خلال الشهر القادم، وهذا يُعد إنجازًا للوزارة تحقق في مدة قياسية مقارنة بالوزارات الأخرى".وتابع "نحن و 7 وزارات ستعمل على وفق نظام الإقتصاد الرقمي(الأتمتة)، لكن وزارتنا الأولى التي ستبدأ العمل عبر هذا النظام بفضل الجهد الذي بذله جميع الأخوة المكلفين به في الوزارة مع شركة يونيكوم التي لديها إتفاقية مع وزارة الإتصالات".واكمل "هذا النجاح سيوقف نزيف الفساد الإداري والمالي بشكل كبير جداً، وبالتالي بدأنا أولى خطوات إيقاف نزيف الفساد الإداري والمالي والقضاء على الروتين والبيروقراطية لأن العمل سيكون على مستوٍ عالٍ من الدقة كما هو معمول به في كل دول العالم المتقدم والمتحضر".