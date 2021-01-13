رئيس جديد وتأكيد موعد انطلاق الدوري.. تعرف على أبرز قرارات اتحاد اليد

وعقد الاتحاد اجتماعه في مقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية العراقية واتخذ عدد من القرارات.وقرر الاتحاد إعفاء سلام عواد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد من منصبة بناءً على طلبه.فيما قرر ايضاً تسمية محمد الأعرجي رئيساً للاتحاد العراقي لكرة اليد بالإجماع.وفي الاجتماع تم التأكيد على موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز المرحلة الأولى التجمع الثاني في بغداد بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري.