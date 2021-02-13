Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
علاوي بشأن الانتخابات: يُفضل تأجيلها الى 2022
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كم جنت الاندية المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم؟

رياضة

2021-02-13 | 03:45
كم جنت الاندية المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم؟
255 مشاهدة

سيحصل النادي الأهلي المصري على 2.5 مليون دولار، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي اختتمت في قطر يوم الخميس.

وسيحصل بايرن ميونخ الألماني المتوج بلقب بطل مونديال الأندية على 5 ملايين دولار، فيما اكتفى فريق تيغريس أونال المكسيكي الذي حل وصيفا بـ4 ملايين دولار.
وسينال فريق بالميراس البرازيلي الذي جاء في المركز الرابع مليوني دولار.
جاءت لائحة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على النحو التالي:
- بطل كأس العالم للأندية (5 ملايين دولار).
- وصيف بطل كأس العالم للأندية (4 ملايين دولار).
- صاحب المركز الثالث (2.5 مليون دولار).
- صاحب المركز الرابع (2 مليون دولار).
- صاحب المركز الخامس (1.5 مليون دولار).
- صاحب المركز السادس (مليون دولار).
يذكر أن قطر استضافت النسخة الـ17 من مونديال الأندية والتي توج بلقبها البايرن بطل أوروبا، بتغلبه في النهائي على تيغريس بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بهدف دون مقابل.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم
20.24%
09:15 | 2021-02-12
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم
09:15 | 2021-02-12
وزير الصحة يحذر من &quot;أيام قاسية&quot; بسبب التهاون بإجراءات الوقاية
17.74%
11:34 | 2021-02-11
وزير الصحة يحذر من "أيام قاسية" بسبب التهاون بإجراءات الوقاية
11:34 | 2021-02-11
تفاصيل لقاء &quot;البابا فرنسيس&quot; بالسيد &quot;السيستاني&quot; (وثيقة)
16.89%
05:34 | 2021-02-11
تفاصيل لقاء "البابا فرنسيس" بالسيد "السيستاني" (وثيقة)
05:34 | 2021-02-11
تعرف على حالة الطقس لليومين المقبلين في العراق
15.7%
04:04 | 2021-02-12
تعرف على حالة الطقس لليومين المقبلين في العراق
04:04 | 2021-02-12
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
15.51%
12:32 | 2021-02-11
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
12:32 | 2021-02-11
بالوثيقة.. الاقتصاد النيابية تطالب بحذف فقرة من مشروع الموازنة
13.92%
09:00 | 2021-02-11
بالوثيقة.. الاقتصاد النيابية تطالب بحذف فقرة من مشروع الموازنة
09:00 | 2021-02-11
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: قصف ملجأ العامرية في بغداد... أبرز ما حدث اليوم!
Play
بالفيديو: قصف ملجأ العامرية في بغداد... أبرز ما حدث اليوم!
04:00 | 2021-02-13
بالفيديو: جولة على هذه المحافظات... برنامج زيارة بابا الفاتيكان الى العراق
Play
بالفيديو: جولة على هذه المحافظات... برنامج زيارة بابا الفاتيكان الى العراق
11:06 | 2021-02-12
بالفيديو: اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
Play
بالفيديو: اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
09:03 | 2021-02-12
بالفيديو: البطالة ترفع معدلات الانتحار في بغداد مجددا... والضحية شاب عراقي!
Play
بالفيديو: البطالة ترفع معدلات الانتحار في بغداد مجددا... والضحية شاب عراقي!
07:59 | 2021-02-12
بالفيديو: أسعار النفط تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا
Play
بالفيديو: أسعار النفط تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا
07:53 | 2021-02-12
بالفيديو: مفاجآت كثيرة بانتظار مواليد هذه الأبراج في عيد الحب!
Play
بالفيديو: مفاجآت كثيرة بانتظار مواليد هذه الأبراج في عيد الحب!
07:34 | 2021-02-12
عراقي يكتشف ثغرة بموقع وزارة الدفاع الاميركية... وأحداث تكنولوجية أخرى في هذا الفيديو
Play
عراقي يكتشف ثغرة بموقع وزارة الدفاع الاميركية... وأحداث تكنولوجية أخرى في هذا الفيديو
13:30 | 2021-02-11
سقوط ميناء الفاو العراقي في يد القوات الإيرانية... أبرز ما حدث اليوم! (فيديو)
Play
سقوط ميناء الفاو العراقي في يد القوات الإيرانية... أبرز ما حدث اليوم! (فيديو)
09:38 | 2021-02-11
بالفيديو تركيا تستبيح سيادة العراق مجددا بذريعة الدفاع عن النفس
Play
بالفيديو تركيا تستبيح سيادة العراق مجددا بذريعة الدفاع عن النفس
06:33 | 2021-02-11
بالفيديو الموازنة تتأرجح بين مجلسي الوزراء والنواب
Play
بالفيديو الموازنة تتأرجح بين مجلسي الوزراء والنواب
06:09 | 2021-02-11
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.