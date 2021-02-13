كم جنت الاندية المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم؟

وسيحصل بايرن ميونخ الألماني المتوج بلقب بطل مونديال الأندية على 5 ملايين دولار، فيما اكتفى فريق تيغريس أونال المكسيكي الذي حل وصيفا بـ4 ملايين دولار.

وسينال فريق بالميراس البرازيلي الذي جاء في المركز الرابع مليوني دولار.

جاءت لائحة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على النحو التالي:

- بطل كأس العالم للأندية (5 ملايين دولار).

- وصيف بطل كأس العالم للأندية (4 ملايين دولار).

- صاحب المركز الثالث (2.5 مليون دولار).

- صاحب المركز الرابع (2 مليون دولار).

- صاحب المركز الخامس (1.5 مليون دولار).

- صاحب المركز السادس (مليون دولار).

يذكر أن قطر استضافت النسخة الـ17 من مونديال الأندية والتي توج بلقبها البايرن بطل أوروبا، بتغلبه في النهائي على تيغريس بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بهدف دون مقابل.