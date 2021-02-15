التطبيعية: لا يوجد قرار رسمي بإيقاف الدوري الممتاز

وقال رئيس الهيئة اياد بينان في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية، إن "كل ما ينشر عن ايقاف الدوري هو مجرد كلام وتحليلات ولا يوجد هكذا قرار، فليس من مصلحة الكرة العراقية والمنتخب الوطني ايقاف الدوري".واضاف "لم تسجل اي اصابات بصفوف لاعبي ومدربي الدوري بشكل مؤثر وتكاد تكون معدومة بين اللاعبين"، مشيراً إلى أن "كل الدول التي تنافسنا بالمجموعة مستمرة بدوريها رغم تسجيل بلدانها اصابات عالية بالفيروس".وبين ان "التطبيعية تشد على يد الوزارة واللجنة العليا للصحة والسلامة وتساند خطواتها ولكن هناك قرارات يجب ان تكون مدروسة وبالتعاون بين الطرفين".واكمل أن "الجيش البريطاني سينزل بشوارع المدن لتثبيت الحظر ورغم ذلك لم يتوقف دوريها ولم يصلنا اي شيء رسمي من اي جهة وفي حال وصلنا اي توجيه بخصوص ايقاف الدوري سنقاتل حتى نحصل على استثناء".