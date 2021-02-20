مدرب ليفربول ينفعل في وجه صحفي بسبب محمد صلاح

انفعل الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، في وجه صحفي، خلال الحديث لوسائل الإعلام، عشية "ديربي ميرسيسايد" ضد جاره إيفرتون، بسبب سؤال متعلق بنجمه المصري محمد صلاح.

ورد كلوب على سؤال حول السبب وراء عدم حصول محمد صلاح على التقدير الكافي لدوره المهم هذا الموسم، قائلا: "لا يجب أن تسألني حول سبب عدم حصوله على التقدير. لا أفهم لماذا لا يحصل على الإشادة التي يستحقها".

وأضاف: "من غير الممكن تفسير سبب عدم حصوله على التقدير الكافي، ولكن يحصل عليها هنا في ليفربول، ونحن نقدره تماما".

وأثنى المدرب الألماني على دور الدفاع الذي قام به فريقه أمام مضيفه لايبزغ الألماني (2-0) يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بقوله: "الكل يعرف أهمية الدفاع لتحقيق النجاح. مباراة لايبزغ كانت مؤشرا جيدا لقدرتنا على التعامل مع أخطائنا السابقة".

وأشاد كلوب بشكل خاص بالدور الدفاعي الذي قام به النجم المصري، قائلا: "واحدة من اللحظات المفضلة لدي كانت عندما فاز (صلاح) بكرة رأسية في منطقة جزائنا عندما كان أنخيلينو (لاعب لايبزيغ) ينتظر الكرة، إنه يحصل على كل الاحترام منا".

وعن أخطاء أليسون قال الألماني: "أثق به، لم يتغير شيء، كلنا بشر وظهر ذلك بوضوح في المباراتين الأخيرتين، ليست مشكلة، الأمر يتعلق بالعمل وهو يقوم بذلك".

وتابع: "لا يصف نفسه بأنه من الطراز العالمي، وهو ذكي لدرجة تجعله يتجاهل الأخطاء، الأمر طبيعي للغاية".

وعن حالة لاعبيه المصابين، قال كلوب: "فابينيو لم يتدرب معنا، إنه يقترب، وميلنر بات قريبا أيضا، وجوتا كذلك، لكن ليس لدرجة المشاركة نهاية هذا الأسبوع".