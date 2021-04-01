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شاهد.. الكاميرا ترصد وصول والد هالاند ووكيل اعماله الى برشلونة

رياضة

2021-04-01 | 09:42
شاهد.. الكاميرا ترصد وصول والد هالاند ووكيل اعماله الى برشلونة
2,075 مشاهدة

وصل مينو رايولا وكيل أعمال مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند ووالده ،اليوم الخميس، إلى برشلونة واستقبلهما أحد المقربين من رئيس "البارسا"، الذي اصطحبهما معه في سيارته.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فيديو لوصول رايولا إلى برشلونة برفقة والد هالاند، وذهابهما مع بعض المقربين من لابورتا.

وأوضحت الصحيفة، أن الثنائي وصل إلى برشلونة بعد عقد اجتماعات عدة مع إدارة بوروسيا دورتموند حول مستقبل المهاجم الدولي النرويجي هالاند.
 
 


وتابع ذات المصدر، أنه من المرتقب أن يعقد الثنائي اجتماعا خاصا مع رئيس برشلونة الجديد، خوان لابورتا، خاصة وأن النجم النرويجي يعد الهدف الأول للفريق الكتالوني في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر تقرير "سبورت"، أن العلاقة الجيدة بين مينو رايولا، وكيل هالاند، ورئيس برشلونة، خوان لابورتا، ستجعل صفقة انضمام صاحب الـ20 عاما إلى الفريق الكتالوني واردة جدا.
تجدر الإشارة إلى أن أندية عدة ترغب في التعاقد مع هالاند، على غرار ريال مدريد، ومانشستر سيتي.



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