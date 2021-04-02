الصقور تتمسك بالصدارة وفوزان آخران لزاخو ونفط الوسط في ممتاز الكرة

وفي المباراة التي جمعت القوة الجوية والقاسم، ذهب الصقور بعيداً في صدارة الدوري الممتاز حيث حقق الفوز بهدفين سجلهما اللاعبان حمادي أحمد وهمام طارق في الدقيقتين (56، 64)، فيما جاء هدف القاسم في الدقيقة 60 من المباراة، لتنتهي المباراة بهدفين لهدف.في السياق، حقق نادي زاخو الفوز على فريق الحدود بهدف اللاعب زياد أحمد في الدقيقة 66.أما فريق نفط الوسط فقد حقق الفوز على فريق النفط بهدف المحترف المغربي عمر المنصوري، وذلك في الدقيقة 61.