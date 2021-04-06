بالفيديو: ميسي يشتكي من حكم مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد سُمع ميسي يقول لكارليس نافال، المدير التنفيذي لبرشلونة، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة: "الحكم يريد أن يمنحني بطاقة صفراء، لا أصدق هذا".جاء هذا أثناء خروجه من ملعب المباراة بنهاية الشوط الأول، بعد أن فشل برشلونة في التسجيل بشتى الطرق ضد الضيوف.والتقطت عدسات المصورين ميسي وهو يتحدث ويشكو من الحكم بشكل واضح.

Messi, sobre el árbitro: "Tiene unas ganas de sacarme la tarjeta, boh, increíble".pic.twitter.com/zUgssx7Xm6 — Iniestazo (@INIE8TAZO_MEDIA) April 5, 2021

Messi, sobre el árbitro: "Tiene unas ganas de sacarme la tarjeta, boh, increíble".pic.twitter.com/zUgssx7Xm6 — Iniestazo (@INIE8TAZO_MEDIA) April 5, 2021

وكان ميسي مهددا بالغياب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، إذا حصل على بطاقة صفراء أمام بلد الوليد.وبين الشوطين استمرت العدسات في متابعة ميسي الذي تحدث مع زملائه في الفريق وحفزهم من أجل تحقيق الفوز في الشوط الثاني.وقال ميسي لهم: "علينا أن نكون أسرع في كل شيء، يجب أن نفوز بتلك المباراة مهما تطلب الأمر".يذكر أن برشلونة حقق فوزا متأخرا جاء من هدف سجله الفرنسي عثمان ديمبيلي، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.