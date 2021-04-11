ذهبيتين للعراق في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية

وخطف اللاعب حسين علي ناهر أول ذهبيات المنتخب الوطني في سباق ركض 100 متر، بزمن قدر 10.45 ثانية متفوقا على بطل آسيا العداء الإيراني.فيما أحرز الميدالية الذهبية الثانية العداء محمد حسن في سباق 110 أمتار حواجز بزمن قدره 14.08 ثانية.يشار إلى أن المنافسات لا زالت جارية حيث يتطلع المنتخب العراقي لزيادة رصيده من الميداليات في السباقات المقبلة.