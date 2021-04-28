بالفيديو: حكم في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة للسماح للاعب مسلم بالإفطار

شهدت مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لقطة رائعة تمثلت في توقيف الحكم للمباراة من أجل إفطار لاعب مسلم.





وأوقف الحكم غراهام سكوت، اللقاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول، تزامنا مع أذان المغرب، حتى يتسنى للاعب نادي ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا الإفطار، حيث قام بشرب الماء والعصائر.

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"The referee stopped the match for wesley fofana to break his fast in his game against Crystal palace today".#LeiCry pic.twitter.com/fZZSuWqOk9 — 3bdelnaser Osama (@abdo89645580) April 26, 2021

ونشر فوفانا تغريدة بعد المباراة عبر حسابه في موقع "تويتر"، أبدى فيها امتنانه وشكره لرابطة الدوري الإنجليزي وفريقه ليستر والجميع على السماح له بتناول الإفطار في منتصف المباراة، مضيفا: "هذا ما يجعل كرة القدم لعبة رائعة".



تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ليستر بهدفين مقابل هدف واحد.