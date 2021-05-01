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اصابة نجم باريس سان جيرمان قبل ايام من مواجهة مانشستر سيتي

رياضة

2021-05-01 | 03:57
اصابة نجم باريس سان جيرمان قبل ايام من مواجهة مانشستر سيتي
1,378 مشاهدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، اصابة احد نجومه وغيابه عن مواجهة الفريق ضد ضيفه لانس، لحساب المرحلة الـ35 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال النادي الباريسي في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي، إن "نجمه كيليان مبابي يعاني من انكماش في ربلة الساق اليمنى"، مما يعني غيابه عن مباراة الليلة، كما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 72 نقطة، على بعد نقطة واحد من المتصدر ليل.

وكان الفريق الباريسي، انهزم منتصف الأسبوع الماضي على أرضه أمام مانشستر سيتي 1-2، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، ويحتاج الفريق في مباراة الإياب، للفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف واحد، شريطة أن يسجل أكثر من ثلاثة أهداف، ليحجز بطاقة التأهل لنهائي المسابقة القارية للعام الثاني تواليا.

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