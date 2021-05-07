التطبيعية ترجئ مباريات الجولة الـ٣٢ من ممتاز الكرة

وقالت الهيأة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "قررت إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات وفقا لرؤية المدرب كاتانيتش وطلبه".