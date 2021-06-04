بالصور: نصب تذكاري للأسطورة مارادونا في الارجنتين

رفع الستار عن نصب تذكاري لأسطورة كرة القدم الأرجنتينة والعالمية، دييغو أرماندو مارادونا، في مدينة سانتياغو ديل استيرو الأرجنتينية، تزامنا مع لقاء المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2021.

وشارك لاعبوا المنتخب الأرجنتيني في هذا الحفل وتقدمهم ليونيل ميسي، ووصل وزن التمثال لـ2 طن وبإرتفاع خمسة أمتار مصنوعا بالكامل من البرونز من قبل النحات الأرجنتيني، كارلوس بينافيديز.

ليصنف هذا التمثال بأنه الأطول الذي يصنع لتخليد ذكرى اللاعب.

🏆#Eliminatorias La estatua de Diego Maradona recibió al plantel albiceleste en el Estadio Único Madre de Ciudades🔟🇦🇷 pic.twitter.com/Fbamlqq4xU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

وقال النحات، إنه حاول نقل موهبة اللاعب الى التمثال من خلال وضع الكرة على قدمه اليسرى والتي تمثل أعظم فترة في مسيرة اللاعب في عام 1986، متوجا ببطولة المونديال لذلك العام.

هذا وخاضت الأرجنتين لقائها مع تشيلي بقمصان حملت صورة مارادونا.