المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية قبل الأخيرة استعداداً لمباراة كمبوديا (صور)

وشهدت الحصة التدريبية لمنتخبنا الوطني دخول اللاعب (إبراهيم بايش) في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، وذلك من أجل التأهيل الأخير من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، بينما سيغيب اللاعب (علي فائز) عن جميع المباريات الثلاث للتصفيات الآسيوية، وذلك بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.وركزَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، في الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة على بعض الجوانب الفنية لرسم أسلوب اللعب الذي سيدخل به منتخبنا الوطني أمام منتخب كمبوديا، وكيفية تحقيق النقاط الكاملة التي ستعيد منتخبنا الوطني إلى صدارة المجموعة من جديدٍ قبل مباراتي هونغ كونغ وإيران.وسيقامُ، يوم غد الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا في قاعة ستاد المحرق، بحضور مدرب منتخبنا الوطني ستريشكو كاتانيتش ويرافقه أحد اللاعبين للحديث عن مباراة يوم الاثنين.