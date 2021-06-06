نجم الكرة الايطالية ديل بييرو يكشف عن مرشحه للفوز بـ"يورو 2020"

وقال ديل بييرو عن المرشح الأبرز للقب في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا"، انه "لا أحد لديه الموهبة والجودة والخبرة معًا مثل فرنسا، التي هي حاملة لقب كأس العالم أيضًا".وتابع "يجب أن نتوقع مرحلة مجموعات جيدة ثم نحاول البناء على ذلك، ثم يمكن أن يحدث أي شيء في الأدوار الإقصائية".وأضاف "أقول إننا نمتلك القدرة على الوصول للدور ربع النهائي، ومانشيني لم يبتعد عن ذلك أيضًا. من ناحية أخرى، يجب أن نتذكر أن إيطاليا لم تلعب بطولة كبرى منذ خمس سنوات".وختم "كما أنه من الصعب للغاية التنبؤ بمسابقة تأتي بعد موسم غريب بعد تفشي فيروس كورونا والموسم المضغوط وعدم وجود فترة تحضيرات ما قبل بداية الموسم. مستويات اللياقة ستحدث فرقًا كبيرًا".