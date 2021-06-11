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كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وهونغ كونغ في تصفيات كأس العالم

رياضة

2021-06-11 | 07:17
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وهونغ كونغ في تصفيات كأس العالم
4,335 مشاهدة

تقام اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

ويلعب منتخب كمبوديا ضد إيران كما يلتقي منتخب العراق منافسه هونغ كونغ في الجولة قبل الأخيرة من عمر المجموعة المثيرة في ظل غياب المنتخب البحريني لحصوله على راحة بهذه الجولة.

الموعد والقنوات الناقلة
 تقام مباراة كمبوديا وإيران الساعة 17:30 بتوقيت السعودية على ملعب مدينة خليفة الرياضية بالبحرين.
وتقام مباراة هونغ كونغ ضد العراق الساعة 19:30 بتوقيت العراق على ملعب المحرق بالبحرين.


ترتيب المجموعة
 يحتل منتخب العراق صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل المنتخب العراقي 13 هدفا وتلقى 3 أهداف.
ويحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات بواقع 4 انتصارات وهزيمتين، وسجل المنتخب الإيراني 23 هدفا وتلقى 4 أهداف.
ويحتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 7 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل 11 هدفا وتلقى 4 أهداف.
ويحتل منتخب هونغ كونغ المركز الرابع برصيد 5 نقاط من 6 مباريات، بينما يحتل منتخب كمبوديا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 7 مباريات.
 
فرص التأهل
 تنص قواعد دور المجموعات على تأهل متصدري ترتيب المجموعات الثماني مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا بجانب المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.
وتتأهل أيضا أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في مرحلة المجموعات إلى المرحلة الأخيرة بتصفيات المونديال بجانب الصعود المباشر إلى كأس آسيا.
وتشير قواعد مرحلة المجموعات إلى الاعتماد على فارق الأهداف ثم إجمالي الأهداف التي تم إحرازها حال تساوي منتخبين أو 3 منتخبات في رصيد النقاط.
ويحتاج العراق للفوز بمواجهته ضد هونغ كونغ بجانب التعادل مع إيران بالجولة الأخيرة لضمان التأهل للنهائيات القارية وآخر مراحل تصفيات المونديال.
وتبدو فرص البحرين معقدة بعض الشيء من خلال تحقيق الفوز في آخر جولة ضد هونغ كونغ والوصول إلى النقطة 15 مع خسارة إيران أمام كمبوديا والتعادل مع العراق بالجولة الأخيرة بجانب خسارة العراق أمام هونغ كونغ من أجل التساوي مع العراق برصيد 15 نقطة واللجوء لفارق الأهداف.

كمبوديا ضد إيران
 تبدو الكفة أرجح بكل المقاييس بالنسبة لمنتخب إيران صاحب التاريخ العريض والقدرات الفنية الأفضل من كمبوديا.

ويسعى المنتخب الإيراني لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمرحلة المجموعات بجانب استغلاله تفوقه التاريخي على كمبوديا فالمنتخبان تقابلا مرتين الأولى في نصف نهائي كأس آسيا 1972 وفاز منتخب إيران بنتيجة 2/1 ثم حقق المنتخب الإيراني فوزا ساحقا بنتيجة 14/0 في التصفيات الحالية قبل عامين تقريبا.
ويفتقد منتخب إيران جهود لاعبه وحيد أميري للإصابة، واستدعى المدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش الثنائي عارف غلامي وميلاد سارلاك.
وأكد دراغان المدير الفني لمنتخب إيران في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أنه لا مجال للتهاون أو الاستهتار في هذه المواجهة مطالبا لاعبيه بالتركيز الشديد من أجل حسم الفوز على حساب كمبوديا قبل المواجهة المرتقبة بالجولة الأخيرة ضد العراق.
ويعتمد منتخب إيران على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي رضا بيرانفاند، وأمامه رباعي خط الدفاع شجاع خليل زاده ومرتضى بور عليجانجي وصادق محرمي وميلاد محمدي، بينما يقود خط الوسط أحمد نورالله والقائد إحسان حاج صفي ومهدي ترابي ومهدي غايدي، مع ثنائي الهجوم مهدي طارمي وساردار أزمون.
ويأمل منتخب كمبوديا لظهور أفضل مع مدربه الياباني ريو هيروس رهانا على توليفة من اللاعبين المحليين لاكتساب الخبرات رغم النتائج الهزيلة للفريق في التصفيات وخسارته الماضية أمام العراق برباعية وقبلها أمام البحرين بـ8 أهداف.

العراق ضد هونغ كونغ
 يبحث منتخب العراق عن الفوز للاقتراب خطوة أكبر من التأهل إلى النهائيات القارية وآخر مراحل تصفيات مونديال 2022 خاصة أن الفوز يجعل مهمة أسود الرافدين أسهل في لقاء الجولة الأخيرة ضد إيران وبحاجة لنقطة واحدة للتأهل.
 
وقال المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدير الفني لمنتخب العراق في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن أسود الرافدين في أتم الجاهزية من أجل تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث كما هي العادة في كل مباراة يخوضها المنتخب العراقي.
 
وأشار إلى أن فريقه لا يشتت تركيزه بأي شيء آخر ولا ينشغل بالمنافسين وكل هدفه أن يحقق الانتصارات.
 
ويعول منتخب العراق على تشكيلته التي تضم الحارس جلال حسن، وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد إبراهيم وميثم جبار وعلاء مهاوي وعلي عدنان، بينما يقود خط الوسط بشار رسن وأمجد عطوان ومحمد داوود وحسين علي وفي الهجوم مهند علي وأيمن حسين.
 
وأكد مصطفى كريم مهاجم منتخب العراق السابق، أن المنتخب العراقي عليه مواصلة الانتصارات وحصد فوز جديد في طريق حسم التأهل لأمم آسيا والصعود لآخر مراحل تصفيات كأس العالم.
 
وأشار إلى أن المنتخب مطالب أولاً بحسم الفوز على هونغ كونغ قبل التفكير في إراحة بعض اللاعبين واللجوء للمداورة قبل لقاء ِإيران بالجولة الأخيرة.
 
ويقود منتخب هونغ كونغ المدرب الفنلندي ميكسو باتيلانيان الذي أكد قبل المباراة أن فريقه سيقاتل حتى الرمق الأخير للتأهل للمرحلة النهائية في تصفيات كأس آسيا معترفا بفوارق الإمكانيات مع منتخبات إيران والعراق والبحرين التي سيواجهها ولكنه سيحاول تقديم صورة جيدة.
 
ويعتمد منتخب هونغ كونغ على الثنائي البرازيلي المجنس دييغو إلي وهيليو بجانب مات أور الذي يملك الجنسية النيوزيلاندية في الهجوم بجانب خبرات القائد يانج هوانغ.

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