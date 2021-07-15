كشف برنامج “ El Partidazo de COPE “ الإسباني تطورا جديدا في مستقبل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في برشلونة، وتطورات الصفقة التبادلية مع أتلتيكو مدريد بخصوص لاعب الوسط ساؤول نيجيز.

وأكد البرنامج، أن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لا يرغب في العودة لتدريبات برشلونة بعد نهاية عطلته، ويفضل الرحيل مباشرة نحو أتلتيكو مدريد وجهته المفضلة.

كما أكد البرنامج، أن الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ستشمل انتقال لاعبين دون دفع مبالغ مالية.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ مالي إضافي من أتلتيكو مدريد؛ لكون قيمة أنطوان غريزمان أعلى من قيمة ساؤول نيغويز، وطالب بمبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو.

ويفضل برشلونة بيع النجم الفرنسي لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصل على مبلغ مالي جيد، خصوصا أن الاستفادة من ساؤول نيجيز لا تحظى باتفاق جميع مكونات الفريق لتراجع مستواه في الموسم الماضي وطريقة لعبه.

ورغم أن مانشستر سيتي أعلن عدم اهتمامه بأنطوان غريزمان، تحدثت تقارير إعلامية إسبانية وأوروبية عن اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، لكنه يرفض الرحيل عن إسبانيا، وخيّر برشلونة بين الرحيل نحو أتلتيكو مدريد أو البقاء في الفريق.

وتعتبر عملية التخلص من أنطوان غريزمان مهمة لإدارة برشلونة؛ لكون راتبه كبيرا ويمنح الإدارة فرصة مهمة لتقليص نسبة الرواتب، وفتح الباب لتسهيل عملية تجديد عقد ليونيل ميسي ماليا.

ولن يكون طريق عودة أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد مفروشا بالورود، فقد أكد البرنامج الإسباني أنه في حاجة لاستعادة حب جماهير فريقه السابق، خصوصا أنه غادر بطريقة سيئة، وسيرافقه الشريط الوثائقي الذي نشره للرحيل طيلة حياته.

ورغم العراقيل التي تعرفها الصفقة التبادلية، أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أنها في الطريق الصحيح؛ لأن رغبة اللاعبين أنطوان غريزمان وساؤول نيجيز هي الانتقال نحو برشلونة وأتلتيكو مدريد؛ ولكون إدارة برشلونة ترغب في التخلص من النجم الفرنسي بسبب راتبه الكبير.