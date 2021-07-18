شنيشل: تركيزنا ينصب على خطف بطولة الكأس

أعلنَ مدرب فريق الزوراء، راضي شنيشل، جاهزية فريقه لموقعة نهائي كأس العراق التي ستقام يوم غدٍ الاثنين في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وقالٕ شنيشل، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر اتحاد الكرة: "جاهزون للمباراة وسنلعب من أجل إسعاد جماهيرنا التي ستتواجد في المدرجات للمرة الأولى بعد غياب طويل".

وأضافَ: "مباريات الدوري الأخيرة كانت مدخلا لنهائي الكأس"، مبيناََ: "إن الفريق طوى صفحة مواجهة الكرخ، وتركيزنا على النهائي من أجل تحقيق اللقب".

وتابعَ: "في هكذا مباريات لا توجد توقعات، والمواجهة ستكون صعبة على الفريقين لما تحمله من خصوصية وتاريخ كبير".

واختتمَ مدرب الزوراء حديثه بالقول:" أتمنى أن ترتقي المباراة فنياََ إلى مستوى وتاريخ الفريقين والحضور الجماهيري الذي سيعطي أهمية أكبر للمباراة".