بينها التشكيل.. كل ما تريد معرفته حول مباراة منتخبنا الوطني ضد إيران

ونستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح مواجهة العراق ضد إيران في تصفيات كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران



تقام المباراة على ملعب (خليفة الدولي) في قطر في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق.وتأتي هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022.وتذاع المباراة عبر تطبيق القناة الرابعة العراقية وصفحة القناة الرابعة العراقية على فيس بوك داخل العراق فقط، كما تنقل داخل السعودية عبر قناة SS7 وفي الإمارات عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب في البلدين طرفي المباراة فقط.يتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعدما تغلب على سوريا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى.وتعادل منتخب العراق دون أهداف خارج ملعبه مع كوريا الجنوبية وحصد أول نقطة، وهو نفس رصيد الإمارات ولبنان، بينما يحتل المنتخب السوري المركز الأخير بلا نقاط.ويلعب أيضاً في نفس المجموعة منتخب لبنان ضد كوريا الجنوبية، كما يخرج منتخب الإمارات لمواجهة سوريا.تاريخ مواجهات العراق وإيرانيشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين العراق وإيران التي بدأت في بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 1972 وفاز المنتخب الإيراني بنتيجة 3-0 ثم كرر تفوقه بنتيجة 2-0 في كأس آسيا 1976.وحقق منتخب العراق فوزه الأول في تصفيات كأس العالم 1994 بنتيجة 2-1 ثم فاز أسود الرافدين بنفس النتيجة في كأس الأمم الآسيوية عام 1996، وتغلب منتخب إيران بنتيجة 1-0 في كأس آسيا عام 2000.وتغلب منتخب إيران ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس العالم 2002 ثم صعد منتخب العراق لنهائي بطولة غرب آسيا بركلات الترجيح على حساب إيران بعد التعادل دون أهداف في نسخة 2002، ورد المنتخب الإيراني الدين في نصف نهائي نفس البطولة نسخة 2004.وتقابل المنتخبان بدور المجموعات ببطولة غرب آسيا عام 2007 وتعادلا دون أهداف، ثم فاز المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1 في النهائي، ثم فاز منتخب إيران بنتيجة 2-1 في نصف نهائي بطولة غرب آسيا عام 2010.وفاز منتخب إيران بنتيجة 2-1 في كأس الأمم الآسيوية عام 2011، بينما تغلب منتخب العراق في ربع نهائي كأس آسيا 2015 بركلات الترجيح بعد تعادل مجنون بنتيجة 3-3، وتعادل المنتخبان دون أهداف في كأس الأمم الآسيوية 2019، كما تقابلا في المرحلة الأولى بالتصفيات الآسيوية الحالية وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1، وتغلب منتخب إيران بنتيجة 1-0.يتطلع منتخب العراق لتحقيق فوزه الأول والتمسك مبكراً بأحلام التأهل إلى بطولة كأس العالم.وقال المدرب الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب العراق في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه سيلعب بطريقة هجومية ضد إيران وسيسعى لتحقيق الفوز.وأوضح أنه لا يخشى منتخب إيران وسيبحث عن تحقيق الفوز ويعلم الكثير عن منافسه ولكنه سيلعب لحصد النقاط الثلاث.ومن المرجح أن يلعب منتخب العراق بتشكيلة تضم حارس المرمى فهد طاليب وأمامه رباعي خط الدفاع علي فايز وأحمد إبراهيم وشيركو كريم وعلي عدنان.ويقود خط الوسط أمير العماري وبجواره أمجد عطوان وصانع الألعاب بشار رسن وعلى الأطراف محمد قاسم وإبراهيم بايش وفي الهجوم أيمن حسين.يسعى منتخب إيران لتحقيق فوزه الثاني وتعزيز صدارة الترتيب، خاصة أن مواجهة العراق صعبة للغاية ودائماً تحمل الندية.ويغيب المدرب الكرواتي دراجان سكوسيتش، المدير الفني لمنتخب إيران، لاستمراره في العلاج من فيروس كورونا، بينما يقود المباراة المدرب المساعد ماريجو توت الذي أكد في المؤتمر الصحفي أن المواجهة لن تكون سهلة بدليل خسارة اليابان أمام عمان، موضحاً أن منتخب العراق لديه طموحات كبيرة وله كل التقدير.ويعتمد منتخب إيران على تشكيلة تضم حارس المرمى علي رضا بيرانفاند وأمامه رباعي خط الدفاع شجاع خليل زاده وحسين كنعاني وجعفر سالماني ووحيد أميري.ويقود خط الوسط أحمد نور الله وبجواره ميلاد سارلاك وأمامهما سامان جودوس مع ثلاثي الهجوم مهدي طارمي وسردار أزمون العائد من الإصابة بفيروس كورونا وعلي رضا جهان بخش.