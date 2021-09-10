برشلونة يوجه رسالة لميسي

وجه برشلونة الإسباني رسالة إلى لاعبه السابق ليونيل ميسي، بعد تخطيه لرقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، رغم رحيل الأرجنتيني عن الفريق والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال برشلونة في رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية للمنتخبات، مبروك يا ليو". وسجل ميسي ثلاثية في شباك بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ضمن المواجهة التي انتهت بفوز بلاده 3-0. بهذا سجل ميسي هدفه الـ 79 بقميص "راقصي التانغو"، ليكسر رقم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لأكثر اللاعبين تسجيلا في أمريكا الجنوبية.

